中年好聲音2｜向展鵬為向氏家族成員　年薪過千萬否認參賽有特權

TVB添食舉辦的《中年好聲音2》今（19日）舉行拜神儀式，除了5位評審出席之外，還有27位入圍參賽者，其中是向氏家族後人的向展鵬（Jeffrey）就備受關注。

向展鵬是向華強、向華勝侄子。（葉志明攝）

向展鵬係年薪過千萬保險高層。（IG/@jeffrey__heung）

Jeffrey的爸爸向華榮是電影界猛人向華強、向華勝的四弟，所以作為名人的他自然受到關注。而在接受《香港01》訪問時，問到參加比賽緊不緊張，他就相當淡定表示：「幾緊張，好多謝TVB俾我綵排兩次，第一次幾緊張，第二次就好啲，今日第三次我諗應該都有好嘅表現。（有冇搵老師訓練唱歌？）我都有搵老師，每一日跑步、練聲，每日都要唱四至六個鐘練熟一首歌。（參加比賽會唔會影響保險工作？）而家保險工作放低晒，因為我下面都有幾百人，經理都好成熟幫我手，喺呢段時間。」

向展鵬平時生活極之奢華。（IG/@jeffrey__heung）

富貴！（IG/@jeffrey__heung）

五位評審包括有肥媽（Maria Cordero)、陳慧嫻、伍仲衡、張佳添、周國豐，問到有否害怕那一位，他就表示：「我覺得經過海選，第一輪綵排都唔係好驚啲評判，我知佢哋好Nice。」看來Jeffrey見慣不少大場面，所以心態上較為淡定。

向展鵬表示不害怕五位評審。（葉志明攝）

作為向氏家族後人，對於是次參加比賽，Jeffrey的父母都支持，但弟弟，妹妹就極力反對：「我爸爸媽媽OK嘅，但我細佬妹妹極力反對。（點解呢？）佢話已經做緊生意，咁多年都放棄咗唱歌，而家又返出嚟唱歌，所以覺得未必適合我。」但Jeffrey 有歌唱夢，所以想有機會追求夢想。續問到既然叔叔們經營娛樂公司有道，有否曾叫他們幫忙實現歌唱夢，原來年輕時他曾嘗試過：「佢哋都有幫我嘅，其實當年我喺英國畢業返嚟香港嗰時，用咗兩年時間，屋企人話兩年內要出碟，嗰兩年都轉左五六間唱片公司都唔係好成功。」最後他就從保險事業至今。

向展鵬表示年輕時叔叔們有幫過他追夢。（IG/@jeffrey__heung）

另外，背景強大的Jeffrey 難免都會被受質疑，作為名人之一被質疑參賽可能有特權，但他極力否認：「我覺得絕對冇囉，我經歷過海選各方面，我每一日嚟TVB做好多嘢，每一次做訪問，起碼都要等幾個鐘，如果有特權我應該係第一個，唔使吓吓要等四五個鐘左右。」