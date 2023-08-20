魏駿傑前妻張利華改頭換面　再躋身上流出席富豪生日會

魏駿傑前妻張利華自離婚後愈來愈風光，在前藝人王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，並專攻內地客，成為對方旗下猛將，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。日前王玉環曬出一系列聚會照，並寫道：「祝Sam生日快樂！身體健康！」相中所見，生日Party以復古風為主題，眾人都以充滿年代感的造型亮相，已淡出幕前多年的林國斌、周美鳳等都有出席聚會，場面非常熱鬧，而張利華身穿改良式旗袍，箍實壽星合照，完全不避嫌。

生日Party以復古風為主題，眾人都以充滿年代感的造型亮相，已淡出幕前多年的林國斌、周美鳳等都有出席聚會，場面非常熱鬧。（微博@Agassi王玉環）

張利華身穿改良式旗袍，箍實壽星合照，完全不避嫌。（微博@Agassi王玉環）

2020年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。回復單身的張利華生活多姿多彩，有指她經「金牌媒人」Boe媽、珠寶店老闆娘Carol介紹下，廣結城中富豪，成功融入社交名流圈。去年3月張利華曾捲入一宗襲擊案，繼而爆出她與退休法官胡國興幼子胡雅倫的關係，據知兩人疑因感情問題發生爭執，男方提出分手，女方極力挽回但不果，事後張利華澄清只是誤會一場。近年張利華經常出席奢侈品牌活動，又全身名牌，生活富貴又寫意！

2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。（資料圖片）

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而魏駿傑在離婚後就獨力照顧女兒，更明言「終生不娶」，2021年他曾在節目中談及人生低潮，更自爆有過輕生念頭，自此絕跡幕前。直至今年4月魏駿傑為內地一間公司擔任代言人，並拍攝廣告宣傳片，連月來他一直努力工作，積極經營抖音、小紅書等社交平台，不過中年發福的他修身成果甚微，仍然圓潤腫脹，網民紛紛留言感嘆走晒樣！

網民紛紛留言感嘆走晒樣！（影片截圖）