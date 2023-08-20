梁朝偉出軌傳聞後夫妻同場　網民爆台下零交流劉嘉玲一表情惹揣測

現年61歲的國際影帝梁朝偉（偉仔）與劉嘉玲由拍拖到結婚相愛35年，至今一直十分恩愛，然而早前竟突然傳出偉仔祕密交往現年25歲的女歌手程瀟，傳聞震驚各界！而事件中的女主角程瀟也火速否認了有關傳聞，直指：「假得離譜」來澄清失實謠傳。偉仔和嘉玲則並未有回應過此事，但近日偉仔出席他與劉德華合作的電影《金手指》於北京的發布會，嘉玲亦有隨行。嘉玲還於她的IG出Post分享發布會照片，前日（18日）的貼文中就以「養眼」兩個字來形容發布會的照片，公開力撐老公新戲，被指擺明放閃冧老公，Sweet到不得了。

然而，前日就有內地影視博主於小紅書出post指偉仔與嘉玲在發佈會當日，其實沒什麼交流，甚至指嘉玲疑似黑面。該名博主分享了當日幾張偉仔與嘉玲在現場的照片，指兩人是一同走進會場，但就一改以往的恩愛，表現得十分生疏。他們在台下並排而坐，偉仔顯得一副心事重重的樣子，嘉玲就罕見戴上了太陽眼鏡，一面嚴謹，疑似在遮掩自己的神情。博主表示偉仔和嘉玲沒有任何的眼神和肢體交流，予人一種貌合神離的感覺。他們走的時候也是前後腳分開走。此post一出即引起了網民的熱議，議論紛紛。

偉仔和嘉玲一向恩愛。(vcg)

點擊睇偉仔與嘉玲當日在發佈會台下的照片：