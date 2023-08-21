《射鵰》型男被野生捕獲　睇背影已經認出係金牌打星

近日網民在等小巴期間，被眼前一名高大男子吸引，憑著對方的厚實背肌，已經認出是金牌打星林偉，馬上拍片分享到小紅書，隨即一石激起千重浪，不少網民紛紛留言大數他演出過的角色，包括《使徒行者》猜Fing、《城寨英雄》福壽金，全是爆肌型仔角色，更有網民重提他曾演出《射鵰》歐陽克，仲型過男主角張智霖，絕對是無綫綠葉王。

網民話睇背影已經認出係金牌打星林偉。（小紅書）

61歲的林偉其實是模特兒出身，於1987年被星探發掘入行，成為鄧達智的御用模特兒，92年演出電影《太太的情人》為人熟悉，之後加入無綫拍劇正式轉為演員，首部劇集是《都市的童話》，由於他身材高大，又操得一身健碩肌肉，所以不少動作戲，無論忠奸角色很多時也見到他的影蹤。林偉鐵漢形象過於深入民心，甚至見到他的背影已經認出了他的真身。

張智霖也開始有大叔味。（IG圖片）

近日林偉在等小巴期間，被網民野生捕獲拍片，當天他戴著太陽帽，簡單短袖Tee，網民紛紛表示睇背影已認出了他，之後他轉身更證實了確是林偉本人。網民細數他曾演出的角色，入行多年起碼逾百個角色，而且網民重提他在1994年的電視劇《射鵰英雄傳》演出歐陽克，論型仔甚至不輸於比他年輕10年的張智霖，更加有男人味，現在感覺還十分硬朗，完全不似已經是花甲之年，令人羨慕。

林偉操出一身健碩肌肉。（資料圖片）

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