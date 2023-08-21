Lyman留港發展呻搵屋有難度　Jason Loi想組男團：我心態open

Snoopy同Owen特地到場支持Lyman同Jason Loi。（葉志明攝）

《造星V》Lyman 與Jason Loi今午（21日）到銅鑼灣出席活動，吸引大批fans到場支持，而忠粉Snoopy 與Owen更「路過」舉手牌支持，十分好笑。

Lyman首次以個人身份出席公開活動，他表示「好正」，因為可以近距離接觸fans。（葉志明攝

Lyman 早前透露將留港發展，由於比賽期間他一直住酒店，問他是否要搵屋租。他說：「係，但香港地方都幾難搵，所以仲搵緊，要啲時間。」由於要移居香港，所以Lyman 老婆目前人在美國處理相關事宜，之後會返香港匯合老公，由於二人都是在香港長大，故完全不擔心會不適應。

Lyman話成日都想打卡，但怕被應出，所以每次都遠觀，Jason Loi話自己完全無呢個煩惱。（葉志明攝）

提到《Summer Live》上嘅期間限定男團，雖然Jason Loi不在名單之內，但問他會否想組團，他說：「男團我唔知自己得唔得，我心態open，但要睇大家接唔接受到我，而家都無話講得太死要點。」Lyman聞言後，即笑言Jason Loi跳舞有發展空間。早前KaKit、ChoLweis直播時，不停教Lyamn與Ritchie網絡潮文，當中有包括「壞過凱婷」，問到Lyman到底有無明白當中嘅意思，他表示「worst comes to worst 」。

活動後，Lyamn同Jason Loi不停大派福行。（葉志明攝）

早前微辣事件令不少網民表示要轉軑支持「歡樂馬介休」，身為成員之一嘅Jason Loi可有因而獲益，他說：「早前因為忙緊比賽，我又無話邊個得益，我覺得都係做返好自己先，唔需要理人哋發生咩事，有機會就去把握。」