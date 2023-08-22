黃美棋與男友鍾健威結束11年愛情長跑　在朋友見證下求婚場面感人

33歲童星出身的黃美棋昨日（21日）在社交平台宣布被男友求婚，更直接公開下年正式結婚，成為幸福人妻。多位圈中好友亦有在場見證求婚一刻，包括有：林秀怡、朱智賢、楊潮凱、林奕匡等人。

多位圈中好友亦有在場見證求婚一刻，包括有：林秀怡、朱智賢、楊潮凱、林奕匡等人。(ig@meikiw)

下周即將34歲的黃美棋宣布喜訊，男友鍾健威（Ray）向他求婚，不少朋友亦立即在她社交平台留言說恭喜。黃美棋與Ray結束11年的愛情長跑，而Ray求婚的時候更令黃美棋「爆喊」，場面感人。

33歲童星出身的黃美棋昨日在社交平台宣布被男友求婚。(ig@meikiw)

黃美棋公開下年正式結婚，成為幸福人妻。(ig@meikiw)

Ray求婚的時候更令黃美棋「爆喊」，場面感人。(ig@meikiw)

我哋出年真係結婚啦💍❤️

多謝你為我安排嘅呢一個驚喜party 🙈

原本無諗過要特別攪生日…

所以見到d朋友同屋企人果下真係好感動

到咗切蛋糕嘅時候，竟然仲有一個神秘嘉賓🕊️

果下真係真係好開心亦都好感動，因為你竟然安排咗個氣球帶住隻我地隻求婚戒指飛埋嚟🙈🙈

我無諗過你會記得我講過好得意…好鍾意😆😆

一晚入邊喊咗幾次

但係全部都係幸福嘅眼淚🥰

好多謝大家對我地嘅寵愛…

我真係覺得自己好幸運

好幸福…成長嘅階段，分別遇到身邊嘅每一位❤️～

我切蛋糕嘅時候…手都震埋

心入邊諗…點解我咁幸福…

所有屋企人、好朋友、重要嘅朋友都好錫我…

我心入邊默默祝福你地每一個都要身體健康，事事順心☺️

人大了，已經唔係好在乎自己幾歲…

重視嘅身邊嘅人過得開唔開心

健唔健康😊

未婚夫 ，多謝你嘅精心安排🥰 我哋終於唔使守秘密啦😂

多謝你安排咗呢個咁難忘嘅生日俾我，多謝你由搵地方、偷偷聯絡我嘅屋企人、朋友、買花、搵decor佈置、安排座位、扮做野出去先，今次樣樣都完美無瑕，我真心要俾個叻你👍🏻

今次你係勁嘅🥳🥳

冇乜特別嘢可以報答你，

只能用我嘅餘生去繼續煩死你😂

以後我地要繼續相親相愛😘

繼續去創造屬於我地嘅未來❤️



未婚妻 美棋上



✨最後我要再次多謝尋日有出席嘅所有朋友講聲。

多謝你哋一直陪住我成長～

多謝你哋對我嘅愛❤️



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