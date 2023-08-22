林子博回港秘密做切除口水腺瘤手術　臉腫未康復經要上台表演

無綫（TVB）娛樂台前主播林子博於2021年8月舉家移民英國曼城，他一到埗後便開設YouTube頻道，與觀眾拍片分享在當地的生活，上月他帶同仔女林卓楠、林詠渝回港，第一件事就是拜祭亡妻董燕君。林子博今次回港除了第一時間拜祭亡妻外，亦與李婉華舉辦見面會，原來他回來還有一個原因。

兩人搞見面會反應超熱烈，吸引700幾人報名，但子博形容自己只是掹婉華車邊。（梁碧玲攝）

上星期林子博上載了一條片，他說自己到一間私家醫院接受切除口水腺瘤手術，手術由預定的3小時做到8小時之久，嚇到仔女及家人都十分擔心，他在片中說自己已經出院及平安。林子博表示2021年時已經發現有1至2cm大的瘤，位置在左耳下，但到7月時瘤便脹大如乒乓球的大小，但因為當時要移民到英國，所以抵英國才處理。

林子博到一間私家醫院接受切除口水腺瘤手術。(youtube截圖)

林子博之後亦提到在英國時醫生證實是口水腺瘤，抽完組織化驗後說是良性，但醫生仍然建議他盡快做手術切除腫瘤。因為他今年會帶仔女回港過暑假，所以直接在香港處理，他一回港已經聯絡保險公司安排。

林子博之後亦提到在英國時醫生證實是口水腺瘤。(youtube截圖)

林子博做手術當日由原定的3小時增加到8小時，令手術室外的家人十分緊張，做完手術醫生解釋：「口水腺瘤的位置附近被神經線包圍，所以令手術時間增加，醫生避開啲神經線嚟做。」醫生更向他表示手術做不好會影響面部變形，林子博做完手術頭兩天感到頭暈及食慾不振，所以特別感謝醫療團隊的照顧。

林子博做手術當日由原定的3小時增加到8小時。(youtube截圖)

今日（22日）林子博雖然已經出院，但他仍未痊癒，即使面腫也要上台唱歌。