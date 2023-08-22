李元元Lucy媽媽將半歲Sucy塞入小紙盒　網民討伐：告唔告得虐兒

深受網民歡迎的李璨琛與其太太梁志瑩Sophia大女Lucy李元元，肥嘟嘟舉止可愛，一直獲得不少廣告商青睞，細妹Sucy出世後，兩姐妹搞笑相處備受網民熱捧。但日前一條短片卻惹來爭議，鬧爆媽媽Sophia毫無安全意識。



李璨琛與其太太梁志瑩Sophia大女的兩名女兒，Lucy李元元及Sucy李斐斐，深受網民歡迎。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛太太Sophia勤於更新社交網，毫不介意分享愛女豪邁一面與眾同樂。日前Sophia在IG上載了一段新片，見到Lucy興高采烈打開紙盒，盒中竟是剛半歲大的細女Sucy，被放進如鞋盒般大小的紙箱。紙盒打開後Sucy瞪大雙眼，雖然未有大哭但表情甚為驚慌。片段上載不久Sophia隨即刪片，但相關截圖已在網上廣傳，網民怒插教壞人，有虐兒之嫌：「為咗呃like走火入魔 連蓋都冚埋一陣焗親點算」、「告唔告得虐兒」。

李璨琛與其太太梁志瑩Sophia大女Lucy李元元，紅到可以出書同簽書會。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛太太梁志瑩Sophia上載新片，Lucy李元元打開紙盒，盒中竟是剛半歲大的細女Sucy。（IG：@lucy.is.good）

其實Lucy媽媽已非首次惹爭議，曾公開Lucy在家中裸奔照，又分享Sucy出浴照，雖然有用emoji遮重要部位，仍被鬧爆未有好好保護女兒「呢d相孌童癖最愛。」去年8月又曾以「廟街流鶯一枚」形容Lucy豪邁坐姿引起公憤，當時曾有短暫時間整個帳戶消失，傳出Sophia刪帳戶避風頭，但Lucy媽聲稱疑因觸犯IG條款「必須年滿13歲才能擁有Instagram帳號。」令帳戶暫時被禁。

李璨琛太太梁志瑩Sophia曾以「廟街流鶯一枚」，形容Lucy李元元豪邁坐姿引起公憤。（IG：@lucy.is.good）

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