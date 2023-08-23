郭少芸一炮過送自己54份生日禮物　大手筆買過百萬保時捷唔手軟

現年53歲的郭少芸近年轉戰內地發展，除了不時接商演活動之外，還密密直播帶貨，為了方便工作，她在2021年更移居杭州，不時拍片同大家分享日常生活。即將在周五（25日）迎來54歲的郭少芸，連日來拍攝了多段影片，預告將會在當日開Live同粉絲一起慶生，除了會送出超多大禮之外，她對自己亦絕不手軟，一炮過為自己準備了54份生日禮物，當中還包括了一架過百萬的保時捷名車！

郭少芸即將在周五（25日）迎來54歲。（影片截圖）

一炮過為自己準備了54份生日禮物！（影片截圖）

郭少芸表示：「之前一直忙着拍戲，都沒有好好過生日，這一次我要把之前所有的禮物都補上！」片中所見，郭少芸身後擺滿了黑色的禮物盒，每個盒上都標注了歲數，而她為自己準備的1歲生日禮物就是波板糖，8歲生日禮物是公仔，18歲生日禮物就是價值逾5萬的CHANEL手袋，28歲生日禮物是鑽戒，其他禮物還包括燕窩、護膚品、潤喉糖等等，不過當中最大手筆的就一定是54歲生日禮物，原來是一架過百萬的保時捷名車！

54歲生日禮物是一架過百萬的保時捷名車！（影片截圖）

霸氣！（影片截圖）

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網民除了紛紛留言送上生日祝福之外，亦感嘆郭少芸不但保養得宜，更愈活愈年輕，Fit爆狀態令人羡慕！雖然郭少芸加入直播帶貨行列只有短短兩年幾，但已經搞得有聲有色，先後在順德及杭州置業，現時獨自在杭州居住的她，獨佔千呎豪宅，大屋空間闊落又坐擁開揚江景，可見郭少芸事業發展非常順利，賺到盆滿缽滿！

大屋空間闊落又坐擁開揚江景。（影片截圖）

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