58歲吳君如被偶遇生圖曝光真實狀態　親民自拍大頭照膚質震撼網民

影后吳君如出道多年，以飾演丑角等搞笑角色深入民心。今個月初剛度過了58歲生日的她，早前為拍戲而染了金髮，感覺新鮮又年輕，而且看來漂亮了不少，氣質更勝後生時。加上君如近年演出的角色已不再局限於丑角，發展更趨多元化，涉足幕後製作擔任電影監製，無論幕前幕後都有出色表現，多才多藝，令她更添魅力。

近年開始擔任監製的吳君如，為《媽媽的神奇小子》及《闔家辣》任監製，台前幕後均起用不少新人。（陳順禎 攝）

日前有不少網民就在中環偶遇吳君如於鬧市中拍戲，染了金髮的她在人群中份外搶眼。有幾位網民都有把他們偶遇君如拍到的生圖和視頻，放上社交網分享。其中一位網民更與君如自拍合照，他寫道：「君如姐本人好美😍搞笑女也有溫柔一面，還一起錄了視頻。她剛結束拍攝工作，我向前詢問可以跟您合影嗎？她說當然可以呀，然後拿過我的手機說，你們站我後面一起合拍吧。最後哢嚓哢嚓，她按了無數次快門，合拍了n張，激動得要死哈哈哈哈。我也是偶遇過明星的幸運鵝了。」

吳君如獲陳可辛及愛女陳是知送上驚喜生日派對。（IG：@sandrangky）

從該幾張Selfie照中可見，君如無懼以死亡角度自拍，親手揸機對正自己的臉影大頭相，反而讓粉絲站在她身後，並不介意自己站在最前會顯得臉大。有網民指這樣會令君如顯得臉大，Po主即回覆對方表示：「她要求要我們站後面的。」足見君如超級親民，親切友善的作風贏得一眾網民的讚賞。生圖中的她狀態絕佳，膚質也是十分之好，可以媲美少女肌，令不少網民大為驚訝。

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