胡杏兒大仔入讀星二代名校　一條龍課程學費9萬起跳

胡杏兒於2015年嫁給圈外男友李乘德，二人婚後育有三子，分別是大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）和細仔李奕宏（Liam）。大仔Brendan今年7月於名牌幼稚園St. Cat畢業，一轉眼，又要開學了！

Brendan放完一個月暑假，正式成為「小學雞」。（ig圖片）

日前胡杏兒在社交平台上載Brendan返學片段，只見仔仔孭住書包同媽媽講拜拜，行幾級樓梯後又再回頭，結果一段步入學校門口嘅樓梯，Brendan足足回頭9次之多，母子如此情深，難怪杏兒發文表示「我的前世情人」。

郭可盈囡囡林天若小學畢業，大讚囡囡連續3年攞學科冠軍叻女。（ig圖片）

Brendan升讀嘅小學，係唔少星二代都爭住讀嘅保良局蔡繼有學校，徐淑敏大女黃心瑤、郭晉安大仔郭令山、郭可盈女兒林天若(Tania)、胡諾言大女胡芷苓、二女胡芷悠都曾是校友。保良局蔡繼有學校，是近年相當受歡迎的一條龍男女私立學校，每年多達4000人報名，爭奪180個小一學位。教學模式傾向國際化，不分精英班不排名次，提供中小學12年一條龍課程（IB），2021年IB放榜有6名狀元24名榜眼探花，成績驕人﹗5年小學課程，學費已由去年嘅82,500元增加至90,750元，至Year 12亦由125,972元增加至今年嘅136,048元。