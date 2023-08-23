陳凱琳慶祝鄭嘉穎54歲生日孻仔萌爆搶鏡　與公公似樣印證隔代遺傳

現年54歲的鄭嘉穎 (Kevin) 與32歲的陳凱琳（Grace）由拍拖到結婚生B，至今多年來一直十分恩愛，婚後Grace相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，四年抱三組成了幸福五口之家。今個月15日是鄭嘉穎的生日，身為老婆的Grace當然有為他舉行生日派對慶祝。她今日就於IG出post分享當日全家上下為老公慶生的靚相，表達對老公的愛。

鄭嘉穎與Grace好恩愛。(ig圖片)

Grace寫道：「老公生日快樂！ 😘（遲到的生日帖子🎂）我一直都知道Kevin是一個在簡單中找到快樂的人，這就是為什麼這個生日我們決定讓這個慶祝活動保持簡約和甜蜜~但為了讓事情變得更加獨特，我和孩子們創造了這個獨一無二的西瓜🍉🍰蛋糕給他！健康又好！還有~這是我們一起完成的最大的整體蛋糕！確實是一個非常可持續的禮物！ 😂🙆🏻‍♀️💖希望您喜歡我們送的生日禮物！我們都很喜歡你！」

西瓜蛋糕。(IG圖片)

而相中的亮點是Grace與嘉穎的孻仔Carlos愈來愈可愛，比出世時白了不少，白白胖胖的，五官輪廓精緻得像公仔，十分之靚仔，而且與公公相當似樣，一雙眼睛勁精靈，印證了隔代遺傳。