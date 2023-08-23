72歲劉永買樓騙案記招變答謝會　全靠傳媒報道已成功追討6萬訂金

現年72歲的劉永（原名劉添爵）在1986年憑亞視劇集 《秦始皇》中「赢政」一角而為人所熟悉。近年主要在內地生活的劉永日前自爆因為買樓而墮入騙案，他今日（23日）特別舉行記者招待會交代事件，他在接受《香港01》訪問時講述受騙經過：「我收到電話有中介話賣內地樓盤，我覺得好抵，所以跟咗睇樓團去咗兩日一夜。當去到覺得位置都好方便，睇樓團都有成二十至三十人，二至三萬蚊一平方。」他續指去到目的地發覺原本介紹的樓盤已經全售完，並表示：「中介話第二幢仲有少量嘅單位，一萬蚊一平方。之後我去拎訂金，下午五點幾畀錢，簽約簽到七點至八點。」

72歲劉永憑亞視劇集 《秦始皇》中「赢政」一角而為人所熟悉。（陳順禎攝）

劉永透露在廣州黃埔區購入了兩幢「萬薈瓏寓」的複式新房屋，預先繳交了人民幣＄60,000訂金，豈料，第2次付款的時候，得悉竟是一個騙案，他的朋友取笑他說：「秦始皇都敢呃！」對此，他表示：「睇返原來之前簽嘅合約，根本就唔係買樓，而係租借合約，單位需要明年四月先收到，仲要冇裝修！」後來他即時尋找律師求助，他說：「同律師去傾，其實簽約到而家都冇合約喺手，只不過當時我有用手機拍照留低記錄。」他透露律師跟他說明了兩點：「第一點律師話係現樓，第二點最多簽約20年是屬於違規。」

劉永今日（23日）出席記者會憶述參加睇樓團被騙過程。（陳順禎攝）

他憶述經歷三星期與中介內地律師團商討後，對方律師就解釋：「直到昨天早上再傾合約，佢哋都話係屬於違約，唔會拎到六萬蚊訂金，仲要賠多20%，所以希望透過傳媒去申訴呢個問題。」他續指：「昨天晚上八點的時候，發展局致電可以退錢畀我，解約之後就會冇拖冇欠，其實佢哋係上市公司。」

劉永答謝傳媒報道，興奮表示已經成功追討6萬訂金。（陳順禎攝）

他特別向各傳媒表示感謝，並感謝各界關注事件及報道，他笑言：「中介唔知我之前係秦始皇。」被問到未來會否繼續考慮內地置業時，他說：「香港樓好貴，內地買一平方送一平方，都係揀返大灣區。每個人都有自己嘅要求同埋能力去做，就算畀咗訂金都有可能追唔返條數。」他績指現時香港及內地都沒有任何物業，並表示：「今次是第一次去睇樓團，下次會醒目啲。想買畀16歲大仔同埋12歲細仔，畀咗首期先再去供。我都唔早，算遲，而家都70幾歲。」

劉永答謝傳媒報道，興奮表示已經成功追討6萬訂金。（陳順禎攝）