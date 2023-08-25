金城安回歸《愛回家》　相隔兩年「安Bon戀」終於現曙光？

《愛·回家之開心速遞》的金城安終於「愛回家」了！金城安（又名廢青安，周嘉洛飾）在兩年前的5月畢業後，就獲吳旺達領事館聘用到當地工作，初步合約為期一年，但他一去就去了兩年。直至近日，周嘉洛接受《香港01》訪問時就透露最近工作動向，原來他即將返回《愛·回家之開心速遞》劇組，真係等到頸都長埋！



金城安以吳旺達領事身份回港，向前女友Bonnie示威顯示活得更好。（截圖）

金城安再次與Bonnie碰頭。（截圖）

年前正值《愛回家》大學線成員急速冒起，當時金城安（周嘉洛飾）、朱凌凌（吳偉豪飾）、傻強（馮奕森飾）、艾頓壯（焦浩軒飾）、池子孝（阮政峰飾）、Bonnie（林凱恩飾）、熊心如（蘇韻姿飾）、Candy （葉蒨文飾）等人亦因而漸澌為觀眾熟悉，可隨着某部分演員的離開，眾人就被分派到了其他劇情線上，例如艾頓壯、Bonnie和Candy就做了「社會人」，分別做了編劇、威龍集團清潔工和美甲師等。

「香港島大學」四子，金城安、朱凌凌、艾頓壯（神之阿壯）、陳伯強（傻強），4位性格各異，組合起來卻有意想不到的化學作用。（截圖）

《愛·回家之開心速遞》Candy （葉蒨文飾）。（截圖）

最令人可惜的是，一定是其中的骨幹成員金城安的離開，有傳當時因周嘉洛要轉往拍攝《痞子殿下》、《回歸》等長劇，無暇分身，才需要暫別《愛回家》劇組。周嘉洛今日（25/8）接受《香港01》訪問時，表示即將回歸《愛回家》大家庭，對此他亦表示興奮和開心：「 Yes！第一集回歸如無意外應該係第2060集（即是8月底）。」

其實金城安同朱凌凌先係一對。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

金城安與Bonnie一直是一對。(林凱恩ig)

當被問到由吳旺達返到「愛回家」之後有什麼改變時，周嘉洛透露：「金城安會黑咗好多，so far拍咗一段時間感覺金城安仲成熟咗少少。」而最令人關心的，莫過於金城安和Bonnie譚育英之間的戀情，到底金城安會不會由蔥頭（丘梓謙飾）手中追回前女友Bonnie呢？對此，周嘉洛就指：「確實靚女係愈來愈多，不過全部同我都冇直接關係，我始終最多互動都係同媽咪。」金城安會不會另找女朋友？周嘉洛則非常「廢青安式」：「呢個問題問得好，因為金城安喺吳旺達返嚟之後，對靚女嘅定義唔同咗，暫時嚟講開心速遞入面嘅女仔都滿足唔到佢。」

金城安回家後有什麼做？他也回答：「金城安而家比以前廢少咗，佢仲係領事身份，只不過係駐港領事，喺吳旺達仲供緊樓。」

《愛·回家之開心速遞》Bonnie（林凱恩飾）和蔥頭（丘梓謙飾）。（截圖）

對於近日《愛·回家之開心速遞》監製林建祥的離開，周嘉洛也回覆說：「絕對會唔捨得，佢係其中一個創造咗金城安嘅重要人物，對我來講亦師亦友，亦睇住我成長嘅好前輩。」