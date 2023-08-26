鄭浩南去年自爆被老婆背叛人財兩失　返加拿大探親風騷曬百萬跑車

現年58歲的鄭浩南與馬來西亞藉太太鮑愛玲（Elyn）結婚20年，育有一對仔女，一家四口定居馬來西亞多年，不過去年他突然自爆婚變兼人財兩失，更在自己生日當日強忍淚水拍片，令不少網民心痛。早前鄭浩南專程返到加拿大溫哥華探親，難得與父母及哥哥、弟弟團聚的他心情大靚，更大曬百萬跑車，相當風騷！

鄭浩南專程返到加拿大溫哥華探親。（影片截圖）

終於與家人團聚的鄭浩南，十分珍惜與家人相處的時光，他講道：「跟我的親哥哥和親大嫂一起，（逗留）兩個禮拜吧，五年沒有看爸媽、哥弟了。」之後他又與哥哥一起揸跑車出行，而兩人的座駕就是價值近百萬的意大利頂級跑車Alfa Romeo 4C，雖然鄭浩南只是坐在副駕駛座，由哥哥負責揸車，但他依然大感興奮，盡情享受速度和快感！

大感興奮！（影片截圖）

鄭浩南原本擁有幸福家庭。（微博@鄭浩南）

近年積極在內地發展的鄭浩南，因受疫情影響，曾有16個月沒有回家，去年他出席電影《壹獄II 劫數難逃》煞科宴時，突然自爆婚變，表示返到大馬後發現老婆同仔女都「消失」，又暗示太太出軌，甚至連所有物業及車都不在自己名下，人財兩失。之後鄭浩南在生日當日拍片，強忍淚水講道：「我覺得真係冇咩值得慶祝，因為我係舊年已經知道自己乜嘢都冇晒，包括我個女同我個仔，但係唔緊要，我更加會珍惜，因為我身邊有班好好好好嘅朋友，同埋我有爸爸媽媽，佢哋非常健康，哥哥細佬，同埋佢哋嘅屋企人非常健康，佢哋全部喺溫哥華，所以我唔會放棄。」幸好鄭浩南很快收拾心情，除了繼續拍戲之外，亦有積極直播帶貨，似乎已走出失婚陰霾，重拾笑容！

鄭浩南在生日當日拍片，強忍淚水。（影片截圖）