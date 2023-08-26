莊思明楊明曬婚紗照放閃打風打唔甩　懶理男友有案底揚言非君不嫁

現年36歲的莊思明 (Lisa) 與42歲的楊明拍拖7年，一起經歷了不少風風雨雨，依然彼此守護住對方。楊明一直以來負面新聞多多，更多次捲入官非。他在2020年8月初於半山馬己仙峽道疑因醉駕發生交通意外，被控不小心駕駛罪成，去年被判入獄18天和停牌兩年。而作為他女朋友的Lisa則一直支持住他，從未嫌棄對方屢次闖禍，一路至今不離不棄。兩人共同經歷了人生事業高低潮，互相扶持，感情十分穩定，且早已到了談婚論嫁的地步。

莊思明與楊明齊為樂易玲慶生。(ig圖片)

日前剛過去的七夕情人節，Lisa就於IG post了她與楊明的AI婚紗照放閃，高調曬恩愛，預演了將來結婚的甜蜜時刻。兩人但沒有7年之癢，還認定了對方為終身伴侶。不少網民都留言催婚，有網民就叫他們：「唔好用AI喇 直頭去影啦🤓」，亦有網民搞笑地表示：「😂變左曹永廉」指AI效果的楊明撞樣了曹永廉。

Lisa年前接受傳媒訪問時，曾表白了對男友楊明的愛，坦言已認定了男友，視對方為終身伴侶，甚至揚言非君不嫁。她更大爆被雙方媽媽催生B，不排除年內隨時結婚。Lisa坦言與楊明彼此之間的相處，尤其近兩年經歷社會事件以及面對外界輿論壓力，箇中感受只有他們兩個最清楚。期間她雖然有試過覺得很攰，但從未想過要放棄這段感情，又笑言楊明四周跟人說在等她求婚。她還大讚男友為人樂觀、單純、冇機心和孝順。而基於對男友的了解及信任，她更甘願改變自己來遷就對方。Lisa表示男友亦早已贏得未來外母的歡心，她媽咪很喜歡楊明，兩人幾乎每日通一次電話，相處得很好。

兩人非常恩愛。(莊思明ig)