港姐2023｜Q&A破天荒以AI x DNA　打造完全個人化泳裝問答題目

《2023香港小姐競選決賽》將於周日（27日）晚舉行，16位佳麗1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台，競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐榮銜。



眾候選佳麗出席港姐宣傳造勢活動。（梁碧玲攝）

大會今年打破傳統將人工智能（AI）元素融入選美盛事，特別邀請大數據專家車品覺先生擔任《2023香港小姐競選》AI項目顧問，在麻省理工學院香港創新中心協作下，並聯同myTV SUPER及TVB品牌傳播科，利用AI生成技術為決賽舞台增添多元性及新鮮感；除了史上首位AI港姐司儀，港姐重頭戲Q&A環節亦同樣透過AI技術、為16位佳麗打造百分百個人化問題。

史上首位AI港姐司儀陳婉嫣（Evelyn）。

基因資料趣味性高

今年決賽問答環節的題目，是大會將佳麗個人背景資料及基因資料輸入AI，生成度身訂造的個人化問題，相當新穎！而輸入的基因資料，大會更是得到香港一所專業基因及診斷檢測公司全力協助，並得到佳麗同意下採用。而大會所採用的佳麗基因資料，趣味性亦相當高，包括：睡眠質素高低、音樂跳舞能力強弱、體重反彈機會、會否容易有皺紋、長壽的可能性、甚至乎IQ / EQ / 責任心 / 創作力高低等等，而AI因應這些資料所生成的問題，據知亦甚有娛樂性。為了增加Q&A難度，大會更特別邀得出名轉數快的C君（鄭詩君）及麥美恩主持相關環節，以既尖銳又無聊的角度與佳麗鬥智鬥急才！

除了史上首位AI港姐司儀，港姐重頭戲Q&A環節亦同樣透過AI技術、為16位佳麗打造百分百個人化問題。

難忘林盛斌緊張到震

對於與AI「聯手」為今屆師妹考牌，麥美恩笑言好好玩，並謂不介意臨場才知道要問甚麼問題：「港姐最好玩就係即興吖嘛，咁咪可以順便考吓啲佳麗玩唔玩得咯。我同C君今次會打醒100分精神，因為我哋喺台上時間唔算好多，我哋會用盡每分每秒去展現自己嘅才華。」對於無綫「四大愛妻號」陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠破天荒首度擔任港姐司儀， C君搞笑著四子「盡量唔好做得咁好」，並憶述當年任港姐司儀時一度遭林盛斌嚇窒：「嗰時我第一次見到林盛斌緊張，係會緊張到震嗰隻，佢講咗一樣嘢，講完令我同陸永都好緊張，佢話香港小姐係金牌司儀嘅證明。」

雖然話今屆港姐Q&A玩即興，但麥美恩同C君都有踩吓台，同16位佳互動兼認識吓。

曾比特吳業坤涂毓麟穿梭AI環節 《好聲音》+《聲夢》強勢出擊大合唱

另為突顯今年其他特別加插的AI環節，大會特別找來曾比特、吳業坤及涂毓麟穿插其中，協助佳麗與AI作多樣互動，務求帶給觀眾前所未有新鮮感。今年的載歌載舞重任則落在無綫兩大皇牌綜藝節目《中年好聲音》及《聲夢傳奇》，屆時《好聲音》及《聲夢》首兩季將攜手於港姐舞台載歌載舞。