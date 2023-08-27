吳若希無懼「惡妻」之名多次公開數臭老公　8位犀利人妻馭夫有術

吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）在2017年結婚，育有一仔一女，Jinny不時在社交平台分享夫妻之間的軼事，又曾公開鬧爆老公，為網民大派花生。近日Jinny為網台節目《絲打圍爐》擔任嘉賓時就大方分享馭夫術，更自爆曾火燒老公前度條頸巾，話題性十足！



吳若希（Jinny）經常鬧爆老公。（YouTube影片截圖）

Jinny笑言自從囡囡出世後，她已經收晒火，因為不想囡囡見到自己發脾氣的一面，但她就坦言亦有忍不住發火的時候，大鬧老公：「你同我收聲！你唔好嘈！我一陣間再處理你！」其實Jinny已經不止一次公開鬧爆老公，她曾在節目《姊妹淘》中自爆曾到老公屋企大鬧一場：「我同現任嘅老公中間其實有分開一段時間，嗰陣時我上咗佢屋企打爛晒所有嘢，包括電視、魚缸、花樽、床。點解會令我咁嬲呢？就係因為佢換咗屋企個密碼鎖，即係擺到明要隔開我啦，以後諗住唔見我啦。跟住我就搵咗開鎖佬上去爆咗佢屋企個鎖。嗰次應該係我最差、最激動嘅一次。」

霸氣！（YouTube影片截圖）

其實圈中有不少夫妻都是老婆「食住」老公，每對夫妻亦有各自的相處之道，即使女方比較強勢，但另一半依然無限包容！

袁詠儀（靚靚）是圈中出了名的「惡妻」。（微博@袁詠儀靚靚）

袁詠儀

袁詠儀（靚靚）是圈中出了名的「惡妻」，性格火爆的她直腸直肚，與老公張智霖（Chilam）相比明顯相對強悍，就連吳鎮宇都曾公開揶揄Chilam，笑言Chilam娶了靚靚是救贖眾生：「那個就是回饋社會、救贖眾生啊，袁詠儀就再也不能出來害人了，把她收走了，就是最偉大的張智霖，做了一輩子的好事了。」

連吳鎮宇都曾公開揶揄Chilam。（影片截圖）

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