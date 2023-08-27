蔡卓妍不敵C小姐真身曝光　傳陳靜秘戀百億石恆聰坐正夢碎敗走

現年40歲的蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）自2017年爆出戀情，兩人拍拖六年，早已是公認的一對。正當外界以為阿Sa找到了她的真命天子，早前 (13/8) 卻驚爆兩人分訊，甚至有指是因為石恆聰與圈中一位C小姐愈來愈親密，致令阿Sa忍痛提出分手，狠心結束6年情。阿Sa亦已向傳媒親證分手消息，坦言兩人已經分開了一段時間，但並不是因為第三者，彼此仍然是好朋友。

2018年12月，阿Sa與石恆聰 (右一) 結伴出席鍾欣潼婚宴。（IG圖片）

雖然阿Sa表示分手不是因為第三者，但外界對該位C小姐的身份仍相當好奇，有傳C小姐是2022年港姐季軍，有「翻版孫藝珍」之稱，現年26歲的梁超怡。不過今日就有報道指其實還有一位C小姐與石恆聰關係密切，所指的這位C小姐就是34歲的陳靜（DaDa）。報道指由於阿Sa近年長駐內地發展，令她與石恆聰聚少離多，猶如異地戀，兩人感情早在兩年前已轉淡。仍未定性的石恆聰更會趁阿Sa不在港，相約異性夜蒲，尤其與DaDa的接觸份外密切。有指石恆聰見DaDa的時間次數比見正印女友阿Sa還要多，兩人的關係在圈中已是公開的秘密 ，不過阿Sa初時仍選擇啞忍。

其實多年前已傳過石恆聰曾一擲千金追求中港日三地𡃁模，當中包括𡃁模出身的Dada。他每次都出手闊綽，相當豪氣。甚至有指他當年的座駕車尾箱長期放滿名牌手袋，隨時送贈心儀對象，追女使錢可謂絕不手軟。

據悉，石恆聰一直在生活上都十分照顧DaDa ，Dada近年的生活的確愈見富貴，2021年就進駐西九龍一間千萬風水屋居住。去年DaDa更是豪擲逾2,200萬港元，購入大角咀一個頂層連天台及平台的特色戶，即惹來「被照顧」的揣測。有指Dada與石恆聰甚至不時結伴旅遊玩樂，享受甜蜜時光，儼如熱戀中的情侶似的，更曾被撞破，似乎完全無視阿Sa的存在。Dada為了爭取時間陪伴石恆聰，還刻意減產拍戲。

Dada雖然從沒有公開過她與石恆聰的關係，但她也曾在IG上宣示主權。去年2月情人節，她就曬出自己收到幾百朵紅玫瑰的相片，而玫瑰花上更附有心意卡寫着「Be Mine（屬於我的）。」她在同年3月的33歲生日時，再次曬出一大紮白玫瑰炫耀自己是被愛的，不過她並沒有透露送花者身份。

Dada是性感女神。(ig圖片)

報道又指石恆聰與阿Sa分手後，多年來一直做隱形女友的DaDa一心以為自己終於可以坐正成為正印女友，豈料卻突然殺出了另一個C小姐梁超怡。得知石恆聰與梁超怡關係同樣密切，令Dada晴天霹靂，正印夢碎。有指Dada為此大受打擊，十分傷心，去年9月就好姊妹蔚雨芯（Rainky) 到美國遊學散心近三個月。有指Dada心知石恆聰花弗愛玩，所以她對男方也是騎牛搵馬的心態。

Dada係性感女神。(陳靜IG)