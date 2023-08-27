香港小姐2023｜歷屆港姐鬥靚　謝嘉怡唔慣低胸晚裝太性感：想換裙

《2023香港小姐競選》今晚（27/08）正式開鑼！不過競選未開始前，紅地毯部分已揭起一遍「腥火血雨」，事關出席是次香港小姐競選節目的女嘉賓都有備而來，其中最搭鏡的有謝嘉怡、陳楨怡、黃嘉雯、馮盈盈、劉穎鏇等人。在眾人入場後，華姐出身的張曦雯才出現在紅地毯之上，穿着一襲雪白色大露背晚裝的她也十分高貴美麗。



陳楨怡。（林迅景 攝）

陳楨怡接受《香港01》訪問時談到在內地工作的近況。她說：「最近學緊武術，其實兩年前要cast一套劇，需要武術底子，嗰時學咗蛇拳，所以我返嚟第一件事就係學劍術。」她直言在內地工作是一個良好的學習機會，她說：「對手全部都好有經驗，生活上面都好方便。（食住都平？）係呀，呢個最緊要！」會不會覺得自己被流放？她就回答：「呢個唔係流放而係一個好機會，所以我唔係好明（點解）係流放。」她又表示會按公司安排，無論在內地或是香港工作也好。

陳楨怡近年在內地工作發展。（林迅景 攝）

會不會受以往新聞影響？她回答：「最緊要做好自己，人哋點諗都控制唔多。」她也表示現在會注重工作，她說：「而家會專注工作，唔會俾感情（影響）。」

謝嘉怡。（林迅景 攝）

謝嘉怡接受《香港01》訪問時，表示在港姐越南trip之後就回到了蘇格蘭參加表姐的婚禮。她透露最近除了幕前工作外，也忙於自己公司的工作。她表示公司主要做一些蔬菜的營養代餐。她說：「我做咗兩年半，係一個start-up company，希望今年可以國際化啲。嗰陣fund（投資）咗100萬。」她透露這筆資金是自己讀書時工作儲起的，她說：「大學做兩份工，都好辛苦，我由細到大都鍾意儲錢。」她直言相較於買樓，她更偏好做生意。她續說：「買樓同租樓差唔多，但係如果我投資一間公司，如果做得好好，個錢會大好多。」

謝嘉怡表示晚裝太性感，有些不習慣。（林迅景 攝）

談到今晚的低胸性感晚裝，她說：「呢個係公司揀，但係佢哋改衫時好似收得太緊，所以個效果比較sexy啲，試嗰時唔sexy㗎。我頭先好唔comfortable，出嚟之前諗住換裙，但係冇時間。」

馮盈盈和劉穎鏇。（林迅景 攝）

馮盈盈接受《香港01》訪問時，笑言贏港姐沒有秘技。她說：「確實秘技有嘅話，就人人都係港姐冠軍啦。我覺得最有機會一定係享受同投入。」劉穎鏇直言今晚人人都有機會，她說：「今晚係最重要，以往都係大家好努力去練習，到show就110分去攸好個騷，感覺都會唔同。」馮盈盈表示自己睇好15號莊子璇，她說：「一樣都係港大營養學，有少少睇返以前嘅自己感覺，另一位就係17號Juliana（郭佩文），佢嘅對話畀人覺得佢好純真可愛，好真性情做自己，印象好深刻。」

馮盈盈身穿大露背晚裝。（林迅景 攝）

馮盈盈讀書完畢，她笑言：「得從來都沒有離開過～我都係暫時行開吓去上堂，都係繼續專心去拍劇。」