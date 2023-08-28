你看不到的《香港小姐2023》 一張相睇出冠軍同其他佳麗感情係點
撰文：林迅景
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《2023香港小姐競選》日前（27/08）圓滿結束，由莊子璇奪得2023香港小姐冠軍，王怡然則是亞軍及最上鏡小姐，而王敏慈則是季軍。網民最熱衷討論的環節，當然是泳裝問答和「半泳裝跳舞」環節。不過是晚出席的主持嘉賓陣容一點也弱，有陳豪、陳展鵬、陳山聰和蕭正楠做主持，也有謝嘉怡、陳楨怡、黃嘉雯、馮盈盈、劉穎鏇等歷屆的港姐。
紅地毯部分可以「衣香鬢影」四字形容，走在紅地毯的嘉賓無一不是身穿華麗服飾登場，特別是謝嘉怡和黃嘉雯以性感晚裝出場，簡直為場面升溫不少。不過事情總有例外的，當晚就出現了不少操普通話的大媽游走於紅地毯附近，站在佈景板前留影，更有人要求與藝人合照，或拿着手機對着藝人拍片。
《香港01》記者曾上前詢問紅衣花花裙大媽的身份，不過她就拒絕透露，只留下一句：「你是誰？你不要好奇了。」
來到入場嘉賓部分，除了藝人以外也有不少人坐在觀眾席睇騷，有許濤主席和樂小姐「監場」之外，還有不少佳麗的親屬到場，其中就不得不說郭佩文（Juliana）的家人，原來她的舅媽來頭不少，曾是中國內地的超模之一的張金瀟。
當晚張曦雯原來她已由嘉賓升Lv變成了評判之一，難怪她會和陳嘉容等人一起壓軸入場。現場所見，張曦雯整晚心情都十分之靚，身穿純白色長裙的她亦十分高貴。值得留意的是，她進入會場後才戴起了預先準備的手飾、手錶。留意，張曦雯戴着的AP錶價值不菲，炒價差不多也要近一百萬港元...
香港小姐2023 | 一文睇清高清泳衣相 Juliana曬震撼上圍完美身材
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