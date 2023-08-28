你看不到的《香港小姐2023》　一張相睇出冠軍同其他佳麗感情係點

《2023香港小姐競選》日前（27/08）圓滿結束，由莊子璇奪得2023香港小姐冠軍，王怡然則是亞軍及最上鏡小姐，而王敏慈則是季軍。網民最熱衷討論的環節，當然是泳裝問答和「半泳裝跳舞」環節。不過是晚出席的主持嘉賓陣容一點也弱，有陳豪、陳展鵬、陳山聰和蕭正楠做主持，也有謝嘉怡、陳楨怡、黃嘉雯、馮盈盈、劉穎鏇等歷屆的港姐。



畫面好睇。（葉志明 攝）

內地大媽如入無人之境。（葉志明 攝）

紅地毯部分可以「衣香鬢影」四字形容，走在紅地毯的嘉賓無一不是身穿華麗服飾登場，特別是謝嘉怡和黃嘉雯以性感晚裝出場，簡直為場面升溫不少。不過事情總有例外的，當晚就出現了不少操普通話的大媽游走於紅地毯附近，站在佈景板前留影，更有人要求與藝人合照，或拿着手機對着藝人拍片。

可能係大家都唔知佢咩身份，所以冇人理佢。（葉志明 攝）

明嘅，人生之中有幾何可以搵藝人做佈景板影相。（葉志明 攝）

遇到呢啲情況可以點？好似黃嘉雯咁任佢影囉。（林迅景 攝）

記者曾「隔空」詢問黃嘉雯，不過佢都表示唔認識。（林迅景 攝）

呢位紅衣大媽最後仲捉住陳懿德影合照添。（葉志明 攝）

《香港01》記者曾上前詢問紅衣花花裙大媽的身份，不過她就拒絕透露，只留下一句：「你是誰？你不要好奇了。」

陳懿德。（葉志明 攝）

TVB主席許濤都有出席睇騷，騷前騷後都有唔少人同佢打招呼。（葉志明 攝）

張曦雯升Lv做評判。（葉志明 攝）

鄺美雲依然咁靚！行頭好勁！（葉志明 攝）

樂小姐和袁志偉好認真睇場刊。（葉志明 攝）

梁超怡當晚沒有受訪。（葉志明 攝）

鍾培生都有出席睇騷。（葉志明 攝）

來到入場嘉賓部分，除了藝人以外也有不少人坐在觀眾席睇騷，有許濤主席和樂小姐「監場」之外，還有不少佳麗的親屬到場，其中就不得不說郭佩文（Juliana）的家人，原來她的舅媽來頭不少，曾是中國內地的超模之一的張金瀟。

郭佩文（Juliana）的舅媽，張金瀟。（葉志明 攝）

郭佩文（Juliana）的家人。（葉志明 攝）

有助手隨時幫張曦雯影靚相。（葉志明 攝）

有助手隨時幫張曦雯影靚相。（葉志明 攝）

廣告時間就係補妝時間。（葉志明 攝）

再補妝。（葉志明 攝）

張曦雯心情勁靚。（葉志明 攝）

陳山聰表示，發現支咪個位唔啱，所以即時幫手移正。抵讚！（葉志明 攝）

畫面好睇。（葉志明 攝）

一廠冷氣出名凍，所以一定有工作人員幫佳麗披件褸。（葉志明 攝）

佳麗的家人好激動。（葉志明 攝）

佳麗的家人好激動。（葉志明 攝）

在最後一個環節，上年港姐冠軍再從天上降下，所以在廣告時間林鈺洧就被「吊」了上天花板。（葉志明 攝）

10點29分開始「吊」上去，直到10點38分林鈺洧才被「吊」下來。唔知道呢9分鐘佢喺上面可以做啲咩呢...（葉志明 攝）

每年睇呢張相，就知道得獎佳麗人緣好唔好。（葉志明 攝）

每年睇呢張相，就知道得獎佳麗人緣好唔好。（葉志明 攝）

有落選佳麗忍唔住喊。（葉志明 攝）

其實，張曦雯當晚條裙真係好性感。（葉志明 攝）

張曦雯差少少就走光。（葉志明 攝）

當晚張曦雯原來她已由嘉賓升Lv變成了評判之一，難怪她會和陳嘉容等人一起壓軸入場。現場所見，張曦雯整晚心情都十分之靚，身穿純白色長裙的她亦十分高貴。值得留意的是，她進入會場後才戴起了預先準備的手飾、手錶。留意，張曦雯戴着的AP錶價值不菲，炒價差不多也要近一百萬港元...

張曦雯隻私伙AP錶真係好靚，睇真啲，條錶帶係「仿霜面」嚟，炒價差唔到要一百萬...（葉志明 攝）

記者問過張曦雯隻錶值幾錢，不過佢就唔係好想講，只係話買咗好耐。（葉志明 攝）

張曦雯條裙好有心思。（葉志明 攝）

張曦雯條裙好有心思。（葉志明 攝）

香港小姐2023 | 一文睇清高清泳衣相 Juliana曬震撼上圍完美身材

Juliana（郭珮文）震撼上圍：

+ 8

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