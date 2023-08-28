欣宜送花籃撰長文想親身到場睇騷　Joey暖心回覆：慢慢來我地等你

歌手鄭欣宜（Joyce）自4月開始沒有露面，一度引起無限的揣測，有指她因為情緒病發作而一度神隱，情況讓人擔心。上月Joyce的髮型師好友Benjamin在社交平台公開了她坐在鋼琴前自彈自唱的片段，之後月初（9日）有旅客在小紅書上載了在一餐廳遇見她的照片，雖然她的身影比較早前瘦削，但足以讓擔心她的網民可以鬆一口氣。

鄭欣宜近況曝光。(ig@bybenjaminsteven)

有旅客日前在西環吃點心巧遇Joyce。(小紅書圖片)

今日（28日）容祖兒（Joey）上載了Joyce所送的演唱會祝賀花籃，Joyce說起心底話，她表示其實自己很想去看Joey的演唱會，她寫下：「My Dearest 祖祖，恭喜你 GOOD 咗好多場好多場 ANOTHER SIDE 記得出人生第一張碟時，簽咗張送俾祖祖你，嗰時寫話細個事媽媽話大個咗一定要學祖兒姐紅姐咁勤力。到依家我都仲學緊！好想好想好想可以親自黎睇，可惜錯過了今次機會，唔緊要，唯有等下一次。」

Joey演唱會欣宜亦有送花籃。(ig@yungchoyee)

Joey亦有回應：「Thank u my sweetheart，慢慢來，我地等你。」可見Joey亦很關心Joyce的情況，等她調整好一切再看演唱會。而不少網民亦留言表示力撐Joyce：「是第一次聽到她說這句話了，你已經成為了其他人眼裡的榜樣～你们都要好好的，加油」、「先將身心都休養好再出發💪🏻 等她以最佳狀態歸來」、「祖兒支持欣宜，欣宜都會加油」、「慢慢好起來，我哋等你」、「你嘅毅力同念力 一定都會感染到佢」留言超級正面，相信可以為Joyce帶來不少動力。

Joey上載了Joyce的花籃。(ig@yungchoyee)

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