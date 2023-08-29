香港小姐2023｜郭珮文舅媽來頭好猛　係中國超模兼上過國家電視台

《2023香港小姐競選》圓滿結束，由莊子璇、王怡然和王敏慈分別奪得冠亞季軍，王怡然更奪得了最上鏡小姐，不過年年競選都是「有人歡笑有人愁」，賽前大熱的郭佩文（Juliana）就失落三甲，只晉身五強。競選當晚不少佳麗的親朋好友都有出席睇騷，其中郭珮文（Juliana）的家人就吸引了記者注意。



《2023香港小姐競選》2號黃泳嘉、16號郭珮文、9號潘明璇。（資料圖片）

郭珮文和她的家人。（資料圖片）

郭珮文（Juliana）家人向《香港01》記者透露，她們是Juliana的舅媽和姨媽。Juliana的姨媽（最右手邊）表示自己專程從法國到香港睇Juliana的競選，同時也透露舅媽在內地開設了數間模特兒學校。一問之下，原來Juliana的舅媽張金瀟（坐在中間）在內地也十分有名，除了是模特兒學校創辦人之外，本身也是中國超模。

郭珮文的舅媽，中國超模張金瀟。（資料圖片）

張金瀟於2000年年頭開始任職模特兒，身高近米八的她顯然十分擅長於展露自己的優點。由2007年，她參加了新絲路全體賽並順利進入了決賽，其後在2011更奪得了世界超级模特大賽中國冠軍賽冠軍。

張金瀟贏過國際性獎項。（資料圖片）

張金瀟在內地擁數間模特兒學校。（資料圖片）

張金瀟本身是一位中國超模。（資料圖片）

郭珮文（Juliana）泳裝。（葉志明 攝）

經過數年奮鬥，她就升任了成為2019年中國社會藝術協會模特藝術委員會專家，2019年張金瀟亦參與了北京電視台《國際雙行線·厲害了我的課》的節目拍攝，除擔任過不少模特兒比賽評判之外，於近年她亦在內地開辦了多間模特兒學校培養下一代的中國超模，2020年更被中國教育電視台“古韻國風”少兒春晚中，被評為優秀指導教師。