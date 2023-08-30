黎明A Music再推3位新人　容貌曝光震驚網民：一定係實力派！

黎明自2004年成立A Music以來，曾一手一腳捧紅不少歌手和藝人，如衛蘭、衛詩、JW、Janice Man、李治廷和JC陳詠桐等等，近日A Music 安排旗下三位新晉歌手雅荍(Sophia)、凌雪怡(Apple)及YUTA齊齊出席媒體見面會，首次正式會見傳媒，不過三位的顏值就震驚網民，更有網民表示：「一定係實力派！」

黎明（左）與A Music早期藝人，包括衛蘭、杜汶澤、衛詩、應昌佑及王歌慧。（資料圖片）

衛蘭是黎明簽過的藝人中，演藝事業成就最高的一位，但始終有網民認為她值得更好。（資料圖片／陳順禎攝）

JC 16年甫出道便於黎明演唱會亮相，獻唱《說散就散》。（YouTube截圖：AMusic）

會上三位歌手即席介紹自己的新歌以及入行經過。Sophia雅荍的新歌為《無意識愛人》、Apple凌雪怡的新歌是《愛情裡的小人物》、YUTA新歌是《情報》 。

Apple凌雪怡現年17歲，將升讀中六。Apple被發掘原來是因為在校內的歌唱比賽演唱《記憶棉》片段被放上YouTube，至今點擊已達80萬。後來A Music透過社交平台聯絡她。她覺得是一個好機會，加上本身喜歡唱歌、便當了歌手。

Apple凌雪怡現年17歲。

Sophia雅荍今年同樣是17歲，12歲那年開始學唱歌，兩年間參加了近三十場歌唱比賽。後來疫情歌唱比賽暫停，她亦專心學業。此時收到歌唱老師通知，指有唱片公司想簽新人。試音後獲取錄，便當了歌手。去年有機會參與港姐決賽演出。

新晉歌手雅荍(Sophia)。

YUTA是DJ口中很「神祕」的一個歌手，今次是首度亮相，希望大家可接受他這個實力派面孔。他指自己是無意中看到一則廣告「唔想參加比賽/出樣又想成為歌手，就send demo黎呢個email」，他便決定一試。過了幾天便收到通知試音，最初都怕是騙局，還有厚厚的合約。最後看清楚條款沒問題就決定放手一搏，正式簽約當歌手。

YUTA是DJ口中很「神祕」的一個歌手。

首次正式會見傳媒，三人都表示很緊張，事前都有做準備，預習跟媒體說些甚麼。三人加入A Music以來，感謝同事們幫忙，但原來都未有機會見過老闆黎明(Leon），希望大家有緣相見。

三人絕對是實力派！