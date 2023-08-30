林芊妤澳洲快閃見面會逾700人報名　Fans專程用幾個鐘搭車參加

Coffee林芊妤瑜伽導師專業形象深入民心，觀眾跟住影片修身做運動，世界各地都有支持者。近日Coffee趁暑假陪老公返澳洲探親，快閃舉行見面會獲逾700人報名，最後選出80人到場，場面墟冚。



近日Coffee林芊妤趁暑假陪老公返澳洲探親，快閃舉行見面會。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤YOUTUBE頻道已破173萬訂閱。（林芊妤YOUTUBE）

自離開TVB後，Coffee以瑜伽導師專業形象建立口碑，勤於拍片分享修身心得，成為不少人追捧的偶像，更成為繼G.E.M.（鄧紫棋）後第二位香港藝人YouTube頻道突破100萬訂閱，至今已達173萬訂閱人次成績驕人﹗暑假一家回澳洲探親，Coffee忽發其想在墨爾本開見面會：「當初安排見面會我本來預算只有十幾人，沒想過各平台總報名人數多於700+，原來有那麼多亞洲人在墨爾本，所以只能讓最早報名的80名內參加聚會。」

Coffee林芊妤首次在外國舉行見面會。（IG：@coffee89921）

Coffee除了感謝老公出心出力：「最後兩天他知道報名人數超超超額，星期六突然叫我們出去走走，其實他是想找一個更合適的公園，可以容納更多人和私隱度更高，最後在公園和彥彥等了我幾個小時也毫無怨言。」亦特別感激粉絲遠渡而來：「我知道有幾位女生為了這個聚會，專程搭飛機或火車幾個小時前來參與，我實在太感動了😭‼️」

Coffee林芊妤與澳洲支持者在大草地上齊做瑜珈。（IG：@coffee89921）

當日破百萬訂閱時Coffee曾接受《01娛樂》訪問，表示自己會堅持用粵語拍攝：「好多人勸我用普通話或英文拍更多人睇，我都係決定用廣東話拍因為我係香港人，都係想用返母語廣東話﹗好多香港以外朋友睇我嘅片，因為咁而去學廣東話我係好開心嘅。」

親身見到外地粉絲令Coffee更感觸：「YouTube令我遇上了世界各地的你們，感恩我能在你們的生命中出現，你們不停跟我說謝謝，其實我也要跟你們說聲謝謝呀。是你們讓我找到屬於自己的價值，是你們的支持讓我擁有今天的成果，所以我對你們好是必須的，沒有你們就沒有今天的我啦。也在這裡特別謝謝每一位看過我影片，為我的運動影片付出過汗水的人。」

Coffee林芊妤感動表示：「是你們讓我找到屬於自己的價值，是你們的支持讓我擁有今天的成果，所以我對你們好是必須的，沒有你們就沒有今天的我啦。」（IG：@coffee89921）