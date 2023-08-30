楊茜堯44歲生日獲老公羅子溢隔空示愛　冧爆回應：努力賺錢畀我啦

今日（30日）是楊茜堯（原名楊怡）44歲生日，她在IG曬出與囡囡「小珍珠」的合照，並寫道：「雖然又老一歲，不過最緊要係心境年輕，我在珍珠心目中，永遠都係最漂亮的公主 #牛一 #最幸福就係可以同家人朋友一齊 #珍珠話媽咪係公主，多謝晒。王子，等你返嚟再食飯啦！」相中所見，壽星女收到不少鮮花，而蛋糕上就寫着「楊咩，生日快樂！」不少圈中好友包括鍾嘉欣、佘詩曼、陳自瑤、胡杏兒、陳敏之、張繼聰等都有留言送上生日祝福！

生日快樂！（IG@tavia_yeung）

雖然羅子溢（原名羅仲謙）近日仍在馬來西亞忙着拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》，未能回港陪老婆慶生，但他亦有隔空送上祝福：「生日快樂老婆 #天天都美麗 #我不在港要你辛苦帶小朋友 #每天愛你多一些 #工作一點甜。」而楊茜堯亦有留言回覆：「謝謝我家老爺，你努力賺錢俾（畀）我啦。」其實羅子溢與老婆同為八月之星，他的生日只早兩日，楊茜堯亦有出Post隔空為老公慶生：「又老一歲啦，老公生日快樂，祝你永遠都開開心心，身體健康 #生日快樂 #39歲的小朋友 #心想事成要咩就有咩啦 #今年冇得一齊慶祝唯有各自各精彩。」而羅子溢就回覆：「我愛你，你們快樂所以我快樂。我唔喺香港嘅日子辛苦你了。」相當Sweet！

楊茜堯（前名楊怡）早前帶埋仔女到大馬旅行，兼為老公羅子溢（前名羅仲謙）預祝生日。（IG圖片）

劇組為羅子溢慶生！（IG@candiceyuonon）