香港小姐2023｜10號陳霈錤三甲不入　TVB其實有晒套路｜任噏亂評

《香港小姐競選2023》雖然已經選完，不過花生未停過，繼亞軍王怡然被爆父母在內地疑似呃錢後，冠軍莊子璇又被爆出是福建社聯監事卻迅速割席，加上一堆落選港姐似是而非地想爆內幕，令人感到這一屆瞬間變成「是非小姐競選」。不過，10號陳霈錤Hera成為唯一清泉，多個方面的網民替她抱不平，認為三甲應該要有她一席位，連身邊沒有睇開TVB的朋友，竟然也有留意Hera落選的事。

港姐雖然選完，但後續花生不斷。（資料圖片）

Hera雖然進入最後五強，不過最終三甲不入，事後在社交平台大方講感言，獲取不少網民歡心。其實在初選期間，她一直不太起眼，直到臨近決賽，靚樣開始被網民發現，更被捧成大熱門。可惜發力太晚，未能回天，事後竟被封為「民選冠軍」，選落一事更上到微博熱搜，各種抱不平的聲音充斥每一個港姐討論post，話TVB不聽民意。

陳霈錤被封為「民選冠軍」。（資料圖片）

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你話TVB不聽民意，我卻說TVB認真識玩。如果最終將Hera推入三甲，甚至奪得冠軍，可能就一時三刻興高采烈，然後便沒有然後。但現在大家都會記得她，網民們同理心爆發，Hera將來肯定備受關注，當年的「民選冠軍」朱千雪，到現在大家都會替她不值，認為她應該攞冠軍，但其實去到現在可能她本人都不太在乎。雖然朱千雪現在已半退出娛樂圈，若她還在圈中，未見得冠軍張名雅、亞軍黃心穎會比她更好。

上一個「民選冠軍」係朱千雪(右)。(VCG)

縱觀近年港姐，冠軍也未必會成為最紅的一個，2021年的五強不入的陳聖瑜肯定比冠軍宋宛穎暫時發展得更好，2020年的郭柏妍與冠軍謝嘉怡和2019年的古佩玲與冠軍黃嘉雯亦是同樣例子。Hera今次雖然三甲不入，但若果按照套路，TVB會給她更多機會，隨時跑贏今屆其他參賽者！