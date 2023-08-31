破毒強人｜何廣沛慘爆喊戲獲讚　張寶兒被指入硬女配五強

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。



何廣沛呢一幕真係做得好好，唔單止喊得勁有感染力自然，飾演啞吧嘅佢一知道個妹死咗後喺咁「吖吖吖」喺度哀嚎，聽者心酸，有網民仲話慘過喊得出聲。

昨晚（30日）一集焦點集中在徐安好（鄭穎琳飾）身上，被福田（蔣志光飾）綁架的好好，伺機逃脫並躲在綁匪車車尾；可惜卻因綁匪駕車外出時被警方追捕，兩名綁匪及好好最終連人帶車衝落海意外身亡。不少網民對於好好領便當大感驚嘆，紛紛留言表示不捨：「好好慘死！」、「唔追架車就冇事喇」、「畀番好好大家呀」，更有網民奢望好好能夠奇蹟地大難不死。好好死後，哥哥徐安樂（何廣沛飾）及兩名紅顏知己阿Wing（郭柏妍飾）及可兒（張寶兒飾）趕往案發現場，並相擁哭成淚人！

因為急於逃避警方嘅追截，綁匪連人帶車衝咗落海，好好亦因而慘死。

網民好評：睇到心都實埋

自劇集播出後一再獲讚的廣沛，昨晚喊戲再吸正評，除了因為「講不出聲」的悲號聲令人聽得揪心，從其眼中不斷滾落的斗大淚珠，亦令場口更具感染力，獲網民指睇到「心都實晒」：「仲慘過喊得出聲」、「安樂大喊，淚水多到滴落地，但佢又喊唔到出聲，仲慘過喊得出聲，睇到我個心都實埋」。其實廣沛昨晚不止一場喊戲，昨晚在海傍燒衣給妹妹一幕，其木無表情、欲哭無淚的絕望神情，亦令網民心痛不已：「無力挽、又喊到攰哂就係呢個樣」。由於安樂備受重大打擊，不少網民更好奇角色事後會否暴走黑化。

每次《紅河村》呢首歌一起，網民都會大嗌揪心。

馬貫東至今仍吸獲大量好評

另外飾演安樂紅顏知己可兒的張寶兒演技亦獲激讚，除了與安樂趕往案發現場的傷感樣令人動容，為了幫好好討回公道，可兒其後在記者會上哽咽忍淚質問警方是否需為徐安好死亡事件負責時，無論是強忍傷痛的語調、在眼眶中不斷打轉的淚水，或是既倔強又哀傷的情緒均相當到位，當中一句極傷痛語調低吼讀出：「所以導致一條人命嘅犧牲呀？」，更是將憤怒、委屈及極痛情緒演繹得淋漓盡致，獲網民大讚演技進步神速及感染力十足之餘，更被力推入圍最佳女配角五強：「記招呢場張寶兒做得好有感染力」、「一早講過張寶兒演技明顯進步...值得年尾女飛有提名」、「馬貫東、張寶兒應該要攞最佳男女配」、「張寶兒一腔眼淚質問警方，好能打動人心」、「馬貫東，張寶兒5強值得入…」值得一提的是，馬貫東飾演的杜飛雖然上周已領了便當，但網民至今對他依然念念不忘，至今仍有網民keep住讚賞他演杜飛演得相當出色，足見馬貫東入屋程度。

呢幕海底救人戲，張曦雯同蕭正楠成個水底場面都係喺綠幕度拍，出嚟效果咁逼真，兩位演員應記一功。

連環大型精彩場面震撼眼球

其實昨晚除了感動位，還有不少追逐、槍戰及爆破等大型精彩場面，張力十足！而隨著劇情發展，角色死亡人次亦與日俱增，單是昨晚一集，老鬼（李家鼎飾）、好好及Cyrus（Patrick Sir飾）便先後慘死，Cyrus最後與章琳（胡定欣飾）講數後慘遭反覆輾斃一幕更是相當震撼眼球，還未到結局周劇情已如此緊湊，令人更期待後續發展。