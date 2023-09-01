宋宛穎重返校園讀港大醫學院碩士　名校雙修畢業曾明言想做醫生

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自加入TVB後備受力捧，除了有份擔任多個大型節目主持之外，亦獲安排到內地拍攝真人騷，開拓內地市場。今年年初Sabrina更首次拍劇，參演處境劇《愛‧回家之開心速遞》，與「朱凌凌」吳偉豪有接吻戲。不過Sabrina今日（1日）突然自爆已重返校園，在香港大學醫學院修讀碩士課程。

宋宛穎在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中以美術指導「Tiffany」一角正式登場。（影片截圖）

更與吳偉豪有咀嘴戲。（影片截圖）

醫生Look。（IG@sabrinaxmendes）

Sabrina在IG曬出拍劇的花絮照及學生證等，並寫道：「9月的第一天，我來更新一下近期日常。幾乎都是忙於當一名『法醫』，為《香港重案》進行拍攝，醫生真是相當高壓的工作，他們對自己嚴格要求外，亦要接受一切不確定的結果，在這種複雜的情緒中，保持平靜安穩的心態。今天是9月1日，是颱風天，更重要也是我的開學日！期待了很久的這天終於來了，今天起我就是港大醫學院的碩士生，準備開學的同學們：我們一起加油，颱風天大家要注意安全喔～我先去上網課了。」不少網民都留言為Sabrina加油打氣！

學生證。（IG@sabrinaxmendes）

事實上，Sabrina早在參選港姐時已經透露自己除了參選港姐之外，亦想成為一名醫生，她在準決賽前接受《香港01》訪問時表示：「我之前喺多倫多大學讀生物化學及人類生物學，係雙修嚟嘅。我覺得係一個好好基礎畀我之後讀醫，繼續讀就可以去醫生嗰條路。」而Sabrina在奪得港姐冠軍後，加入演藝圈發展，如今她重返校園繼續進修，未知會不會轉行做醫生呢？