颱風蘇拉｜傅嘉莉屋企都變水舞間　阿Sa軒仔陳家樂徹夜受漏水困擾

超強颱風蘇拉來勢洶洶，天文台昨晚8時15分發出10號颶風信號，風力超強勁，除了狂風還帶來了暴雨，天文台呼籲市民現時切勿外出，遠離當風的門窗，在安全地方躲避。不少藝人家中亦被狂風暴雨影響，以致家中出現漏水滲水情況，當中包括蔡卓妍（阿Sa）、張敬軒、陳家樂三位英皇藝人，以及無綫藝人傅嘉莉 (Kelly)。

Kelly post了家中窗上天花位置狂漏水的片段，寫道：「間屋漏水請舉手🙋🏻‍♀️ 🙈@choisaaaa #大家小心 #希望一齊安好」她tag了家中同樣變成水舞間的阿Sa。

阿Sa在IG上載了一段屋企漏水的短片，並寫道：「大🍋🥤#屋企嚴重漏水舉手區🙋🏻‍♀️#🤦🏻‍♀️#個風好勁呀#大家小心#希望個地板冇事。」片中所見，阿Sa屋企的門窗位置不斷漏水，她用多塊布塞住窗罅，又寫道：「頂住呀！！！」似乎情況都相當嚴峻！

阿Sa屋企不斷漏水！（影片截圖）

阿Sa屋企漏水情況嚴峻！（IG截圖）

張敬軒家中亦有漏水，他昨日在打風下仍要留在辦公室開工，他在IG上貼出一張WhatsApp對話，原來身在辦公室的他，仍心繫家中，頻頻向新請的「遮遮」了解家中漏水的狀況。

昨日陳家樂亦在IG上載了一段影片，指因受到颱風蘇拉影響，屋企瘋狂滲水變室內噴水池。他寫道：「睇黎（嚟）要準備全晚同佢死過！#十號風球#有咩方法解決。」影片可見，家樂手忙腳亂需要不斷抹窗口及門縫漏水位置，隨即吸引好友蔡卓妍留言：「嘩！你甘啲喎…」，而老婆連詩雅則留言表示：「唔洗訓（瞓）！」從夫妻之間的互動可見，似乎他們昨晚要同心協力，不停地清潔漏水位置，大批網民留言為他們加油打氣！

陳家樂新婚愛巢不敵十號風球。（IG@carlosbb）

瘋狂滲水變室內噴水池。（IG@carlosbb）