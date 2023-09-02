颱風蘇拉｜陸永複式豪宅天台水浸情況誇張　一原因出事險浸入屋

超強颱風蘇拉來勢洶洶，天文台昨晚8時15分發出10號颶風信號，風力超強勁，除了狂風吹襲還帶來了連場暴雨。不少藝人家中亦被狂風暴雨影響，以致家中出現漏水滲水情況，農夫成員陸永的豪宅天台更水浸了，情況相當誇張。

陸永一家四口。(IG圖片)

陸永老婆陳莉娜 (Reina) 昨晚於IG story分享了幾段短片，影住她寓所天台因為蘇拉帶來的暴風雨而水浸了，水位更浸高至小腿位置。Reina表示：「沖完涼上天台睇，爭少少水位就入屋。」浸得相當嚴重。她指出是因為其中一個去水位被狂風吹落的樹葉塞住了，導致去不到水就水浸了，管理員也有上去幫他們手，開水喉灌水落塞了那條渠，結果就通了。在他們一家人以及管理員努力清理下，搏鬥了近兩小時，終於清掉積水，天台其他也沒有再水浸。

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據悉，陸永居住在新界一楝複式大屋，家裡有足夠的空間大排筵席，他曾分享之前在豪宅中招呼朋友的畫面，場面非常熱鬧。他老婆又曾分享狗狗咬膠袋的片段，意外曝光家中客廳，大廳鋪上木地板，裝修時尚簡約，電視櫃旁放置了黑色鋼琴，而鋼琴旁就是落地大玻璃。客廳空間闊極闊落，Reina更曾在客廳中央放置跳彈床，好讓女兒能隨時隨地於家中做運動。

點擊睇陸永家中大廳：

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