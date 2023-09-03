王玉環2600呎豪宅受颱風蘇拉吹襲　昔日森林仙境慘變一片廢墟

有「鬼后」之稱的王玉環當年拍過不少恐怖片及殭屍片，她在1993年退出娛樂圈後就轉戰保險界，成為公司首位女性高級區域總監，年收入賺過千萬，被封為「保險女王」。人緣甚廣的王玉環，不時邀請昔日圈中好友到其位於沙田半山的2600呎豪宅作客，超奢華裝潢可媲美皇宮，而大露台對出的極緻山景更顯環境清幽。不過日前超強颱風蘇拉襲港，王玉環的豪宅露台亦大受影響，昔日的森林仙境竟慘變一片廢墟！

王玉環不時邀請昔日圈中好友到其位於沙田半山的2600呎豪宅作客。（微博@Agassi王玉環）

成地都係樹葉。（影片截圖）

王玉環自息影至今仍與圈中人保持緊密聯繫，她更不時在自家豪宅大宴親朋，當中最常招呼的就是有「九男女」之稱的胡楓、黃錦燊、周美鳳、肥媽Maria Cordero、黑妹、KK、陳德森及陳曼娜，9人定期在王玉環的豪宅聚會。而王玉環平日亦花了不少心思佈置，可見大屋內部裝修以米白色歐陸風為主，配上豪華水晶吊燈，客飯廳每個角落都擺滿鮮花，銀器茶具亦極為講究，盡顯豪氣。至於睡房就由三間房打通而成，擺放了一張梳妝台，以及有超大衣帽間和特大鞋櫃。除了奢華如皇宮的內景之外，豪宅更被山林包圍，環境清幽，大露台對出的山景令人心曠神怡，露台亦放滿各種鮮花，可見王玉環花了不少心機打理，難怪成為賓客的打卡位！

彷如隔世仙境！（微博@Agassi王玉環）

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不過受到颱風吹襲，王玉環的豪宅露台亦受重挫，她在社交平台上載了一段影片，並寫道：「10號風球，我家的陽台樹葉已經掉的七七八八了……雨後歸巢，有鳳來儀，諸事大吉。」片中所見，擺放了露台一角的杜鵑花被吹散，滿地都是樹葉，而另一邊擺放的盆栽亦被吹倒，令原本彷如隔世仙境的景色慘變廢墟。