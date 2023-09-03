肥媽爆《中年好聲音》內幕竟與李玟經歷相似　控訴兩宗罪決不屈服

樂壇天后李玟 (Coco) 生前為內地音樂選秀電視節目《中國好聲音》當導師時，疑因不服「遊戲規則」被節目組惡毒對待，她一段9分鐘錄音流出炮轟該節目，令大批網民憤怒不已，揚言從此抵制電視台。事件不斷發酵，日前 (25/8) 浙江衛視終於宣佈停播該節目。而被指喜歡抽水的肥媽 (Maria Cordero) ，亦有拍片放上抖音就有關事件發表個人睇法，更大爆她為無綫（TVB）音樂選秀節目《中年好聲音》擔任評委時，亦曾經有過分數被篡改的情況發生。

肥媽。(節目截圖)

肥媽在片中表示：「做評委，李玟那個做法我也做過啊。我現在在做香港的《中年好聲音》，我按的時候是18分，出來那個電腦應該給18分，但卻給了17分。雖然是錄影，0.1秒之內我也一定要改的，馬上給我改，所有現場觀眾都拍手的。他們 (導演) 常說『你是很外國人的性格』我都不知道是什麼意思。」

李玟批評《中國好聲音》賽制不公平的片段。（微博@呆若木一）

肥媽又指節目中的確是有人想靠後台背景去拉攏關係獲得好處。肥媽說：「有些人也跟我講過，他說某某某某金曲什麼的女兒，那個是什麼什麼局長的親戚，聽完我都說『怎麼了？』我也不想認識他們。因為我不受任何人影響，我也沒有包袱。這個我不給，我覺得他哪裡不對......我不會允許走音的人拿到第一名，我不管。」

肥媽拍片爆料。(抖音截圖)

肥媽續說：「人一定要有原則，我起碼要尊重我自己的職業，人家才尊重你的嘛，為了錢轉來轉去，樂壇怎麼可以做好。」內地網民亦紛紛留言一面倒大讚肥媽：「好樣的」、「這才是我們老百姓心目中的中國好聲音，肥媽很讚，人品一流」、「港星素質都很高」、「混血三觀都好正，人品都好好」、「不畏強權真勇敢」。

肥媽自爆與李玟有類似經歷。(抖音截圖)