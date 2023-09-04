黎耀祥偕太太現身中山餐館　女方近照驚現幸福肥極樸素仍恩愛

視帝黎耀祥與太太梁耀蓮（Julia）結婚逾25年，常常出雙入對，恩愛如初，身為經理人的Julia也是祥仔的賢內助，為他妥善打點好一切事務。祥仔也鍚到老婆燶，近年北上發展的他當然會帶埋老婆一齊上去，不但一齊出席各大活動，又不時於社交網大曬與老婆的甜蜜照，認真愛妻號一名。

視帝黎耀祥與太太梁耀蓮（Julia）結婚逾25年仍恩愛如初。（IG@laiyiucheung）

黎耀祥近年為方便工作，已長居中山，不少當地人常於中山見到祥仔身影。日前黎耀祥與太太現身中山一間東南亞菜餐廳，一入場已被大批食客所留意，祥仔緊跟在太太身後讓她先進入，雙手搭住她的肩膊，並微笑親切與餐廳客人打招呼，大方淡定又親民，毫無視帝架子。

黎耀祥夫婦不時招待朋友，早前兩人便同劉青雲與郭藹明聚會。(抖音截圖)

然而Julia近來卻驚現幸福肥，寬鬆黑色上衣難掩肉地身形，而Julia亦以極樸素打扮示人，不施脂粉，與以往較會精心打扮的模樣頗有出入。雖然近來外貌有些少走樣，但相信祥仔也不介意寵肥老婆，兩人可見仍甜蜜得很，令人羨慕。

黎耀祥夫婦招呼好友朱凱婷到家中作客，曝光中山豪宅。（影片截圖）

黎耀祥曾經有過一段婚姻，他未入行讀夜校時邂逅前妻，相戀10年，1992年結成夫婦。但婚後不足一年，黎耀祥在拍攝劇集《俠女遊龍》時結識了現任妻子Julia，一見鍾情之下與前妻離婚。他坦言曾為完成父母心願才與前妻結婚，並對此心懷愧疚。黎耀祥與Julia婚後育有一子黎正橋（Kirk），多年來Julia為老公事業出心出力，黎耀祥當年奪下「三料視帝」時更特意在頒獎禮上公開感謝Julia，感激太太多年付出及陪伴。

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