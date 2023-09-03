《愛．回家》接龍性感尤物曾勾引龔燁　近況曝光暴瘦至胸口見骨

近日無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，故事發展到龔水戀陷入危機，而龔燁更被拍得跟長髮美女入酒店，當然最後只是一場誤會。其實龔燁並非首次遇上誘惑，由「粗口港姐」梁允瑜(Chloe)飾演的Mocha，就曾經勾引他，而心水清的觀眾更發現人事部的Mocha，已經很少見到在劇中出現，近日網民發現一向身材宏偉的她，竟然離奇暴瘦，甚至胸口見骨，身體狀況令人擔心。

Chloe一向身材誇張宏偉。（IG@cl.chloee）

Chloe在《愛．回家》演出接龍性感尤物Mocha。（IG/@cl.chloee）

25歲的Chloe，於2021年參加港姐，入圍20強，由於有爆粗片流出，被網民稱為「粗口港姐」，其後加入《愛．回家》，演出冷艷性感的人事部職員Mocha，曾勾引龔燁介入熊若水跟龔燁戀情，又跟當時仍在補習社打工的面油拍拖，但網民指她演戲欠缺表情，加上角色不討好，出場機會愈來愈少，近日更少有見到她的影蹤，慘變失蹤人口。

Chloe近日暴瘦至胸口見骨。（IG/@cl.chloee）

Chloe只在《美麗戰場》、《輕·功》、《法言人》和近日播出的寵愛Pet Pet客串，只有不時在IG大曬泳衣照保持曝光率，而網民發現她的身材由誇張宏偉，日漸縮水，而最新照片雖然以低胸裙示人，但就變成了火柴人，而且瘦到現胸骨，未知是否減肥過度，令惹火身材再不復見。

Chloe身材變化逐格睇：

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Chloe在《愛。回家》演出Mocha：