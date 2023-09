陳靜(Dada)近年鍾情於健身運動,對比起十多年剛出道的她,身形上改變尤為多。陳靜(Dada)今日(03/9)在IG發文,她寫道:「開工前輕輕練,35min 🏃‍♀️ (跑步)+ 15 min HIIT,WORK OUT . EAT WELL . BE PATIENT . YOUR BODY WILL REWARD YOU .」表示運動加食得好,身體就會變好。



陳靜身材真係一流。(IG@dadachan)

帖文還有她對鏡自拍的照片,陳靜輕輕拉下褲頭大騷她的肌肉線條,有腹刖不在話下,還可以清淅見到最難鍛練的人魚線。

陳靜Dada大曬腹肌人魚線。(IG@dadachan)

DADA陳靜勤於健身KEEP FIT。(IG@dadachan)