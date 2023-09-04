破毒強人大結局劇情劇透｜每集死一個！　陳豪結局淒美又有遺憾

無綫（TVB）劇集《破毒強人》進入結局周，上星期講到蔣志光以為毒品賣出賺了大錢，回到貨倉時卻被神秘人槍殺。《破毒強人》結局周，胡定欣、陳豪、張曦雯、蕭正楠等人都遇到危險。最後一周，胡定欣、陳豪和張曦雯等人都相繼出事，到底誰能活到最後？



陳豪（飾演文華）於第30集與葉浩天搏鬥時因癌症去世。（《破毒強人》劇照）

張曦雯（飾丁若寧）最後都係...（《破毒強人》劇照）

《破毒強人》第26集 (09/04) 劇透

蕭正楠等人來到蔣志光的藏身地點，蔣志光逃走至隧道被陳豪攔下……蔣志光手下冼灝英將蔣志光的毒品載到陳豪和胡定欣面前，原來陳豪早已買通冼灝英。隨着蔣志光之事，胡定欣、何廣沛、張寶兒和子穎都回歸到平常生活，唯獨蕭正楠仍死咬陳豪不放。曹永廉找到冼灝英替蔣志光匯款的證據，抓了冼灝英回來盤問，卻不知其實是陳豪為了引出身邊內鬼所放的誘餌……曹永廉誘騙冼灝英致電手下搬走毒品，蕭正楠等人趕往地點卻未有所獲；曹永廉被引至儲物櫃，及後遇到殺手伏擊……

奸雄交鋒。（《破毒強人》劇照）

《破毒強人》第27集 (09/05)劇透

冰山網被警方監視，陳豪只能經拆家以散裝販毒。蕭正楠藉神秘人的情報，截獲陳豪毒品，令他更好奇神秘人的身分。張曦雯因家裡停電要在蕭正楠家暫住一晚，兩顆心似漸拉近。林溥來的屍體被發現，胡定欣擔憂不已，陳豪着胡定欣開車撞向環保斗……蕭正楠遊說胡定欣出賣陳豪，但胡定欣心中已對蕭正楠死心，蕭正楠無功而回。張曦雯等着蕭正楠消息甚是忐忑，當她見到蕭正楠再也按捺不住心意，二人熱吻起來……蕭正楠依神秘人指示設路障檢查車輛，竟在張寶兒車尾箱發現毒品。

何廣沛原來另有神秘身份。（《破毒強人》劇照）

《破毒強人》第28集 (09/06)劇透

蕭正楠明白神秘人的用意，是要利用何廣沛對張寶兒的感情，令何廣沛答應做警方臥底。張寶兒被拘留，獲何廣沛送暖。陳豪悄悄向蕭正楠承認，蔣志光的毒品在他手上，明目張膽向蕭正楠宣戰。何廣沛為應否答應蕭正楠而陷入迷惘，終決定向陳豪提出再合作。蕭正楠與神秘人通話時偷偷錄音，從分析環境聲音查到神秘人的線索……港股下跌，胡定欣和陳豪打消了將犯罪收入投放金融市場的念頭，改為挖坑埋錢的原始方法。陳豪於張曦雯車內暗藏炸彈，蕭正楠得悉後飛奔去找張曦雯……

陳豪由頭帶到尾。（《破毒強人》劇照）

《破毒強人》第29集 (09/07)劇透

張曦雯在車子上等待拆彈組處理炸彈，蕭正楠不理安危，走進車內陪伴張曦雯，張曦雯感動不已。時間一分一秒過去，拆彈組束手無策，蕭正楠無奈致電給陳豪求助……陳豪約胡定欣到新的製毒工場，胡定欣想說服陳豪收手，一起遠走高飛卻遭拒。何廣沛依陳豪指示，混入電單車隊運毒，期間遇警方攔截，更傳出槍聲，令一直和何廣沛通話的陳豪、胡定欣大驚。原來蕭正楠刻意射偏，好讓何廣沛繼續任務。張寶兒和子穎發現何廣沛將毒品帶回家，張寶兒即往怒斥陳豪再次利用何廣沛……

陳豪同蕭正楠喺劇中將展開連場對決。（《破毒強人》劇照）

蕭正楠出事？（《破毒強人》劇照）

《破毒強人》第30集(大結局) (09/08)劇透

陳豪吐血昏倒後醒來，發現胡定欣整晚在身邊守候，有感人生最後時光也不算太黑暗。手下見陳豪大勢已去，想偷走毒品，被陳豪狠狠勒死。胡定欣將股票套現，約何廣沛一起勸陳豪收手，何廣沛暗中通知蕭正楠；神秘人也致電蕭正楠給予逮捕陳豪情報。胡定欣和何廣沛先到達製毒工場，惟費盡唇舌也勸不動陳豪；何廣沛仍關心陳豪，忍不住公開自己的臥底身分，着陳豪和胡定欣趕快逃跑。警方已抵達門外，陳豪只讓蕭正楠一人進來，卻點起火苗觸發粉塵爆炸……

胡定欣結局會係點？（《破毒強人》劇照）

陳豪（飾演文華）於第30集與葉浩天搏鬥時因癌症去世。蔣志光（飾鄭福田）於第25集接受章琳的條件而終止刺殺，於同集被文華槍殺。張曦雯（飾丁若寧）在拆彈剪線前支走葉浩天，後因爆炸而身亡。林溥來（飾楊敬才）於第24集被文華埋屍，於第27集其屍體被發現。曹永廉（飾楊尚榮）於第26集因被文華識穿其臥底身份而被對方買兇殺死。