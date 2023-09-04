陳浚霆同張馳豪合照高度差一截　顧老闆：為什麼鞋底都那麼厚？

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「風少」一角的陳浚霆，不論劇內還是劇外都是名「貴公子」，而大家都知道他演員這個身份，絕少人記得他曾於2014年參加歌唱選秀節目《超級巨聲4》。雖然他在比賽中落敗，不過隨即加入TVB修讀第28期藝員訓練班，後簽約為經理人合約藝人。

1. 陳浚霆飾演的「風少」龍璟風在第130集「被失蹤」，劇情後來交代他因做手術而令靈魂返回肉身，甦醒過後更對熊家各人毫無印象，並被送到美國休養。（YouTube/@TVB）

陳浚霆日前（2日）出席節目《星光熠熠耀保良》的活動，節目中他與張馳豪（Aska）及何晉樂（Rock）兩位歌手一起唱三首歌，而他的演唱時的表現毫不遜色，得到不少網民力讚。陳浚霆今日（3日）在社交平台上載了與Aska及Rock的合照，他寫下：「［When 超級巨聲4 Meets 聲夢傳奇］多謝你哋的包容！雖然我們沒有任何時間綵排和見面，但真的很高興可以和你們同台演出！重現自己對音樂的初心！」相中可以見到有大長腿的Aska雖然站在一邊，但仍然可以見到他的高度，因為Aska有185 cm高，所以立即把旁邊的陳浚霆及Rock比下去。

陳浚霆與張馳豪（Aska）及何晉樂（Rock）兩位歌手一起合照。(ig@chandrew117)

陳浚霆的繼母顧紀筠（顧老闆）亦留言：「這些男生，為什麼鞋底都那麼厚？！潮流嗎？」原來3位男生都穿了一雙鞋底很厚的鞋來增加高度，小把戲被顧老闆拆穿，陳浚霆亦有對她的留言讚好。

陳浚霆的繼母顧紀筠（顧老闆）亦有留言。(ig@chandrew117)