ViuTV男團一成員勁明目張膽　Like爆「A0」聲夢小花鍾柔美

ViuTV男團ERROR成員吳保錡（保錡），最近與電競KOL陳雪聰（蔥蔥）的緋聞鬧得熱烘烘，有指他們因拍攝《全星暑假︰ERROR暑期自作業》撻著，還被發現兩人穿情侶裝行街，對於是否拍拖，保錡出席節目宣傳時封口不談，既無承認，亦無否認。

保錡同蔥蔥都幾登對（IG圖片）

不過可以肯定的是，保錡對隔離台TVB的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）尤其留意，在Yumi最近的每個IG貼文下面幾乎都會見到「k_p0ki」（吳保錡Instagram）的身影，保錡似乎非常欣賞這位年僅16歲的「A0」小妹妹。然而如此明顯Like爆，未知又會否引起緋聞女友不滿。

保錡似乎好留意Yumi，老是常出現（IG@yumichung1221）

Yumi樣子甜美（IG@yumichung1221）

不過童星出身的Yumi卻是省鏡，有「小鍾嘉欣」之稱，樣子甜美兼身材均勻，注定食呢行飯，而且還是一名學霸，早前考試成功考獲全班第一，明年將考DSE的Yumi，曾在訪問中講過目前會以學習為先，因學到的知識是自己的，始終不知做呢行條路可以行到幾遠，所以學業是最緊要，可見年紀小小已非常有想法。而早前Yumi大方承認入場觀賞MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），更獲網民大讚回應得體。

保錡近年熱愛跑步，成功洗底（IG@k_p0ki）

還在馬拉松賽事中喜遇發哥周潤發（IG@k_p0ki）

至於保錡，初出道時給人花弗的印象，當年疑背正印偷食張沛樂（沙律），更搞到滿城風雨，形象直插谷底，最終二人戀情只維持一年便不歡而散。不過自分手後，保錡決定修心養性，遠離女色專心工作，近年還愛上跑步，成功洗底。