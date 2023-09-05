TVB一線花旦被捕獲竟降呢變「小明星」　備受重用進駐九肚山豪宅

現年36歲的高海寧（高Ling）入行15年，近年備受TVB重用，早已登上女一的她，更穩坐一線花旦之位。日前有網民在中環碼頭偶遇高Ling，但竟以「小明星」來形容她，該網民寫道：「中午海邊散步碰見個小明星，好瘦好高呀，還冲我打了個招呼，大家猜猜她是誰？」相中所見，高Ling當日應該是進行拍攝工作，身邊有七、八位工作人員隨行，她與大家有講有笑，又主動同路人打招呼，表現親民！

高Ling穩坐一線花旦之位。（IG@sammkoling）

有網民在中環碼頭偶遇高Ling。（小紅書圖片）

身穿白色T恤襯灰綠色半身裙的高Ling打扮休閒，但仍難掩其身材優勢，從側面看更凸顯出她的完美線條，吸引網民紛紛留言激讚，又指高Ling應該是「大明星」：「這可不是小明星，這是大明星了，廣東人都愛她」、「看港劇應該都知道她吧，辨識度很高」、「什麼小明星，這是大明星了」。

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高Ling在劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演充滿機心的田蜜。（電視截圖）

高Ling曾憑《反黑路人甲》中Angel一角角逐視后。（IG@sammkoling）

高Ling在2008年參選港姐後入行，因身材出眾而成為焦點，但她一直努力擺脫性感形象，2016年她在劇集《愛情食物鏈》中飾演賣魚妹，成功搣甩「花瓶」標籤，同年在劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演充滿機心的田蜜，演技大躍進，並在《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》獲得「最喜愛TVB女角色」。2020年高Ling一連有4部劇集出街，相當高產，更憑《反黑路人甲》中Angel一角角逐視后，雖然最後失落視后，但演技仍備受肯定。而同年播出的內地劇集《三十而已》亦令高Ling打響名堂，知名度急升的她工作量大增，有指她在三個月內吸金數百萬，前年更搬入九肚山豪宅玖瓏山，相當富貴！

雖然高Ling在內地劇集《三十而已》只是客串演出，但仍憑此劇成功打開內地市場。（微博@高海寧）