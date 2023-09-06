李思捷帶富貴媽媽捧場撐汪明荃　家族至少擁半億物業生意遍全球

汪明荃與羅家英正在演出的粵劇專場《蝴蝶夫人》，獲不少圈中人撐場！當中，李思捷除了與母親馮筱儀一同送上花籃祝賀演出順利，更親身帶媽媽欣賞演出，獲汪明荃稱讚：「真係孝順仔」。

李思捷是名副其實的「富二代」。（微博照片）

汪明荃與羅家英正在演出的粵劇專場《蝴蝶夫人》。（微博照片）

李思捷家底絕不簡單，媽媽馮筱儀做過中學老師，在為食台住家廚神比賽奪得冠軍，亦曾出版過食譜，廚藝非常了得。而其父李樹全是一間名為「MAXFREIGHT」的物流公司老闆，業務遍布美國、東南亞及大中華，在香港手持的物業估計逾半億。一家四口住在市值近2千萬的何文田山道加林閣。而李思捷曾經被指生活風流，女伴不少，感情路上原來並不孤獨。

出身富貴！（微博照片）

王寶葆

李思捷曾經與美味天使「春卷」王寶葆由2009年開始拍拖，春卷曾視他為結婚對象，惟期間男方多次被指與異性密會，最後四年情以分手收場。

王寶葆與李思捷拍拖四年（王寶葆IG）

萬綺雯

李思捷與萬綺雯合作過劇集《八卦神探》，曾有傳媒影到兩人在雨中漫步，由李思捷擔遮在街頭互咀，已婚的萬綺雯對傳聞避重就輕。同年底，兩人開始為劇集《八卦神探》宣傳

黃心穎

同樣地，與李思捷拍劇集《以和為貴》時傳緋聞，兩人被指暗撻三個月。當時有傳媒影到黃心穎上了李思捷的七人車，由司機載往李思捷屋企短敍。

（資料圖片）

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李思蓓

當時李思捷仍與春卷拍拖，但被傳媒發現與李思蓓在一間日本食肆食足五小時飯，由六點食到十一點，之後再轉場去樓上酒吧坐VIP房，離開時有風度地為李思蓓掃背。

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