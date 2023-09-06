上屆港姐亞軍許子萱正式「卸任」赴牛津深造　冠軍林鈺洧3字回應

上屆港姐亞軍許子萱（Cecca）自參選以來是非多多，向來自信滿滿的她，先是在參選時傳與佳麗不和，決賽當晚又被指得知屈居亞軍一刻當場黑面，隨後多次缺席港姐活動，更傳她不堪壓力求提前與無綫解約。雖然事後Cecca親自闢謠，但隨著新一屆港姐誕生，屢行完一年港姐責任的她，近日終於透過內地社交平台宣布自己正式「卸任」。

許子萱當選《2022香港小姐競選》亞軍暨國際親善小姐（許子萱微博圖片）

笑起上來，樣子都幾甜美（許子萱微博圖片）

身材也相當不錯（葉志明攝）

Cecca在內地社交平台上載片段，分享今屆香港小姐決賽當晚的幕後花絮，還以Tour形式帶大家電視城一日遊，還讚無綫餐廳的食物好吃。片中一身女強人打扮的Cecca表示：「過往一年非常幸運，接觸到了在各行各業都發光發亮的前輩們，他們真的給予我很多的啟發跟靈感，然而我時常思考自己能走多遠，我的天花板又在哪裏。我覺得人生是一場遊戲的話，那麼就要玩的盡興。」

許子萱帶大家遊覽電視城（許子萱小紅書截圖）

許子萱分享幕後花絮（許子萱小紅書截圖）

與同屆港姐合照留念（許子萱小紅書截圖）

又遇到偶像鄺美雲（許子萱小紅書截圖）

美貌與智慧並重（許子萱小紅書截圖）

隨後，Cecca宣布決定重新起航，遠赴英國牛津大學深造，「就如我非常喜歡的作家海明威說的，尋找自己的句子，我覺得經歷與學識的相輔相成，缺一不可，也很期待接下來與大家分享我新篇章的所學所聞，還有我的生活。」

許子萱宣布決定重新啟航（許子萱小紅書截圖）

遠赴英國牛津大學深造（許子萱小紅書截圖）

Cecca最後亦感謝香港小姐這個舞台，讓她能夠非常有幸，成為時代的見證者，香港文化變遷的一顆微塵，也希望接下來的香港小姐們，能夠繼續這個美麗傳承，訴說屬於她們自己的故事，而她也會繼續沉澱和提升，傳承那個永不過時的優雅和美麗。至於同屆港姐冠軍林鈺洧在回覆《香港01》時，亦向對方送上祝福：「祝福她。」

許子萱不忘多謝香港小姐這個舞台（許子萱小紅書截圖）

許子萱將后冠擺放在書櫃當眼位（許子萱小紅書截圖）

同屆港姐冠軍林鈺洧送上祝福（IG@denicelams）

今年26歲的許子萱曾出自傳，本身也是一名學霸，畢業於美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，畢業後曾任職華爾街投行分析師，又在港姐首晤傳媒記者會上，透露同時獲牛津劍橋取錄讀MBA，她當時表示正考慮修讀二者其一，若當選香港小姐，將擱置其讀書進修計劃，並竭盡所能履行香港小姐的職責，又預告會出版她第二本自傳，內容將會講述在香港的選美經歷和黑幕。由於有自信又有學歷，當時被傳媒形容是「翻版麥明詩」。

許子萱性感一面（許子萱微博圖片）

性感又可愛（許子萱微博圖片）

許子萱同時是一名學霸（許子萱微博圖片）