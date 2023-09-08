TVB「御用癲婆」趙希洛離巢　奪女配後遭TVB冷待變四線網民戥不值

有TVB「御用癲婆」之稱的趙希洛離巢，正式告別效力了16年的公司，其藝人資料已經全部從TVB的官網下架。現年40歲的趙希洛參選《2007年度香港小姐競選》，成功入圍最後五強，並於2008年入讀第22期無綫電視藝員訓練班，成為無綫電視合約藝員。2019年憑劇集《金宵大廈》的單元《嬰》中飾演因兒子早夭而憶子成狂的「王敏儀（何太）」獲得「最佳女配角」獎。對於又一名實力派演員離巢，網民都大呼不捨。

在2019年憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」殊榮。（IG/@ccandice.c）

趙希洛係隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷，被指是4線角色。（TVB官方照片）

趙希洛在今年播出的劇集《隱形戰隊》飾演隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷（Queen）成告別作，當時已有網民發現該角色播出以來戲份極少，幾乎沒有對白，在討論區甚至以「趙希洛tvb冷待好慘，3年前拎女配角以為上位，8.30劇做番4線角色，對白只1.2句」，覺得趙希洛早在2019年《金宵大廈》飾演憶子成狂的何太好評如潮，奪「最佳女配角」後卻被TVB忽視，角色好似愈做愈細，引來網民熱議。當時趙希洛回覆《香港01》，對於被指戲份愈來愈少，似乎不太在乎：「All I can say is pls continue to watch😍」

「無綫御用癲婆」趙希洛（Candice）今年終憑飾演《金宵大廈》當中憶子成狂的何太，首度入圍提名最佳女配角。（《金宵大廈》劇照）

在《金宵大廈》中飾演憶子成狂的何太，可以看得出趙希洛擁有精湛演技 (TVB (official)

趙希洛出身富貴之家，媽媽是前藝員梁小玲，爸爸趙崇康是澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事，有傳她父親與多間大陸國家企業關係密切，發展石油生意，擁有過億身家。趙希洛在法律系畢業後，為追演藝夢放棄當律師，決定返港選港姐後，父母就將八千萬半山梅道豪宅供囡囡入住。一向低調的她在公司默默耕耘多年，終於在2019年憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」殊榮，她在台上感觸指一直被爸爸輕視：「咪都係主角隔籬嗰個啫」，但趙希洛仍以視后為目標，揚言會繼續努力演好每個角色：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」

趙希洛放棄律師追演員夢。（IG@ccandice.c）

趙希洛的媽媽是前藝員梁小玲（IG@ccandice.c）