TVB「御用癲婆」趙希洛離巢　奪女配後遭TVB冷待變四線網民戥不值

有TVB「御用癲婆」之稱的趙希洛離巢,正式告別效力了16年的公司,其藝人資料已經全部從TVB的官網下架。現年40歲的趙希洛參選《2007年度香港小姐競選》,成功入圍最後五強,並於2008年入讀第22期無綫電視藝員訓練班,成為無綫電視合約藝員。2019年憑劇集《金宵大廈》的單元《嬰》中飾演因兒子早夭而憶子成狂的「王敏儀(何太)」獲得「最佳女配角」獎。對於又一名實力派演員離巢,網民都大呼不捨。

在2019年憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」殊榮。(IG/@ccandice.c)

趙希洛係隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷,被指是4線角色。(TVB官方照片)

趙希洛在今年播出的劇集《隱形戰隊》飾演隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷(Queen)成告別作,當時已有網民發現該角色播出以來戲份極少,幾乎沒有對白,在討論區甚至以「趙希洛tvb冷待好慘,3年前拎女配角以為上位,8.30劇做番4線角色,對白只1.2句」,覺得趙希洛早在2019年《金宵大廈》飾演憶子成狂的何太好評如潮,奪「最佳女配角」後卻被TVB忽視,角色好似愈做愈細,引來網民熱議。當時趙希洛回覆《香港01》,對於被指戲份愈來愈少,似乎不太在乎:「All I can say is pls continue to watch😍」

「無綫御用癲婆」趙希洛(Candice)今年終憑飾演《金宵大廈》當中憶子成狂的何太,首度入圍提名最佳女配角。(《金宵大廈》劇照)

在《金宵大廈》中飾演憶子成狂的何太,可以看得出趙希洛擁有精湛演技 (TVB (official)

趙希洛出身富貴之家,媽媽是前藝員梁小玲,爸爸趙崇康是澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事,有傳她父親與多間大陸國家企業關係密切,發展石油生意,擁有過億身家。趙希洛在法律系畢業後,為追演藝夢放棄當律師,決定返港選港姐後,父母就將八千萬半山梅道豪宅供囡囡入住。一向低調的她在公司默默耕耘多年,終於在2019年憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」殊榮,她在台上感觸指一直被爸爸輕視:「咪都係主角隔籬嗰個啫」,但趙希洛仍以視后為目標,揚言會繼續努力演好每個角色:「你哋等多陣,等多陣就得架喇,OK?」

趙希洛放棄律師追演員夢。(IG@ccandice.c)

趙希洛的媽媽是前藝員梁小玲(IG@ccandice.c)