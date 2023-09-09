「胡說八道會」衝出亞洲搞巡唱　美國開騷獨欠胡蓓蔚由伍詠薇頂上

由胡杏兒、李施嬅、黃智雯、胡定欣、姚子羚及胡蓓蔚組成的閨蜜團「胡說八道會」感情一直相當好，不時都會相約旅行或聚餐，又經常在社交平台大曬靚相，而六人的友好關係更由少女年代延續到如今升格做人妻、人母，感情深厚。雖然近年她們各有發展，但仍無損姊妹情，日前有消息指「胡說八道會」將於12月在美國洛杉磯及三藩市舉行演唱會！

一向感情相當好。（IG@myoliemyolie）

據演唱會海報所示，「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」將會有胡杏兒、李施嬅、黃智雯、胡定欣及姚子羚出席，而伍詠薇就擔任特別嘉賓，據知票價分為68、98、128、188美元（約533、768、1003、1474港元）。對此，網民紛紛留言表示十分期待，但就遺憾竟然獨欠豹嫂：「點解冇最唱得嘅豹嫂」、「真正嘅歌手豹嫂竟然唔嚟」？

「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」（網上圖片）

現年51歲的豹嫂在上海長大，曾參加1989年由上海電視台主辦的「卡西歐杯家庭演唱大獎賽」，從小學開始已經是上海電視台小熒星合唱團的成員。曾在上海學歌劇的她，其後到美國進修聲樂，畢業後到香港發展。豹嫂在1990年代加入樂壇，她曾參與過劉以達、林海峰和陳冠希的專輯，更有「翻版王菲」之稱！

唱得之人！（IG@paisleyhu）

恩愛。（IG@paisleyhu）