李國麟升呢變「國民岳父」　20歲愛女樣貌甜美似阿Sa英國讀戲劇

現年68歲的李國麟近年積極開拓直播帶貨市場，長居內地工作同生活，但就因一次直播帶貨8小時卻銷售量極低，被外界封為「最慘帶貨明星」，更曾在直播間賣埋衛生巾、安全褲等女性用品，又喪食小龍蝦，不少內地網民都大嘆令人心酸。不過原來李國麟在香港住西貢別墅又揸靚車，名副其實是「隱形富豪」！其實李國麟搏命工作賺錢，都是希望給家人更好的生活，尤其是在英國留學的寶貝女開支大，這位廿四孝爸爸當然要繼續搏殺！

李國麟近年積極開拓直播帶貨市場。（微博@李國麟）

曾在直播間賣埋衛生巾、安全褲等女性用品。（影片截圖）

日前李國麟特別邀請了囡囡一起拍片，他寫道：「我寶貝女兒第一次亮相抖音，各位捧個場點個贊！」片中所見，李國麟囡囡從後攬住爸爸，兩人頭貼頭，李國麟即冧爆介紹：「她像不像我，她是我的寶貝，我的女兒哈哈，打個招呼！」而她亦相當乖巧，對着鏡頭揮手，並自我介紹：「你們好，我叫李沅薐。」網民紛紛留言大讚好靚女：「長得像李若彤、李麗珍和阿Sa的綜合體，很漂亮」、「閨女好漂亮」，更有不少網民講笑叫李國麟做外父，搞到李國麟都忍不住問道：「為什麼很多人私信叫我岳父？」有網民留言問道揀女婿需要什麼條件，李國麟回覆：「必須愛國！」

網民紛紛留言大讚好靚女！（影片截圖）

+ 4

曾因一張兩父女嘴對嘴親吻的合照而惹來爭議。（微博@李國麟）

李國麟在1997年與太太Angel結婚，兩人育有一女李沅薐（Cherie），現年20歲的Cherie現時在英國修讀戲劇系，李國麟曾透露囡囡一年使費起碼超過50萬，兩父女一向感情要好，老來得女的李國麟亦非常愛錫女兒，不時大曬父女合照，但在2017年為囡囡慶祝15歲生日時，因一張兩父女嘴對嘴親吻的合照而惹來爭議，但他就認為沒做錯，自言只是想開心Share，又指女兒最寶貴。而Cherie事後亦有發文回應表示很失望，沒想過會引來唾罵：「女兒親爸爸，一個傳達愛意的舉動，在我眼裏，我看見滿屏都是父愛，在你們眼裏卻想到亂倫。一個發自親情的吻卻被人們說得如此低俗，我真的感到很可笑。」不過此事亦無損他們兩父女之間的感情！

Cherie事後亦有發文回應。（微博截圖）