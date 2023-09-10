鄧佩儀潛水年半終蒲頭　本人5字回應離巢傳聞

《2013年度國際中華小姐競選》冠軍鄧佩儀（Gloria）曾備受無綫力捧，可惜於前年播放的劇集《換命真相》中首次擔正女一後，便向公司請假返加拿大，選擇重回校園，在UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院修讀工商管理學士學位以及修讀有關電影製作的課程。當時已有不少網民不解為何Gloria放棄演藝事業選擇進修，更為Gloria感到可惜。

鄧佩儀更新動向（IG@gloriapuiyeetang）

Gloria今日（10日）便透過社交平台宣布完成學位，並親自交代「消失」這年半的心路歷程及箇中原因，她回想剛開始回到校園時，一邊面對著外界的誤解，一邊考試，當時一邊流淚一邊溫書，但現在很開心熬過了那段時間，成為更堅強的自己。Gloria又講到疫情讓大家的人生變得不容易，也改變了許多人的心態，她也不例外，「疫情的幾年除了經歷著不同的困難，我也經歷了親人的離世。其實這麼多年來離開加拿大，我長大的地方，到香港工作一點都不容易。種種的原因讓我拍完《換命真相》後，請了假回加拿大完成我一直想完成的學業和探望家人。」

鄧佩儀成功考獲工商管理學士學位，以及完成有關電影製作的課程（IG@gloriapuiyeetang）

選美出身的鄧佩儀，絕對是美貌與智慧並重（IG@gloriapuiyeetang）

Gloria稱當時也不斷在想，人生的意義不就應該是和家人一起開心地過嗎？在過去的1.5年多裡，她回到家人的身邊過得很開心，現在也能夠確定自己做對了選擇，「最後要跟大家說的是，畢業後我也會繼續留在加拿大。」不少網民即猜測Gloria是否約滿離巢，她回覆《香港01》時透露現與無綫還有合約，至於會否再回港拍劇？她未有正面回答，只說：嚟緊會忙自己的事情，「未來隨緣吧！」

鄧佩儀IG全文，對於會否再回港拍劇？她只表示順其自然（IG@gloriapuiyeetang）

鄧佩儀是《2013年度國際中華小姐競選》冠軍（視覺中國）

當年被指樣子與陳慧琳有幾分相似（視覺中國）

鄧佩儀曾備受無綫力捧，在《換命真相》中首次擔正女一，還協助拍檔譚俊彥憑此劇奪得視帝（《換命真相》劇照）