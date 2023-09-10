趙希洛屢傳因被冷待離巢TVB　長文致謝名單竟冇提過樂小姐

有TVB「御用癲婆」之稱的趙希洛，近日正式離開效力了16年的公司，其藝人資料已經全部從TVB的官網下架。日前她在社交平台發表超長感言，列出一連串要多謝的舊同事，但當中竟然冇樂易玲（樂小姐）？



趙希洛在IG撰文，感謝無綫過去十幾年帶給自己的回憶、機會、友情，很感激遇過多位監製、編劇、編審、導演、副導演給自己機會，亦多謝每一位分享過錦囊給自己的同事，指「所有嘢在心中」，又說：「由細到大都好想成為一個百變發光發亮嘅演員。希望可以好快會再見到大家。而家暫時同大家講聲再見👋🏻」

趙希洛撰文告別效力了16年的TVB，內方多謝了多名人士。（IG@ccandice.c）

趙希洛列出近30個名字的致謝名單，包括：「珍姐, 呀細, 呀戚, 德哥 , 詳仔, Nelson, Ah Lo, Heidi, 歐小姐, 邵小姐, Cat, Steven, Jazz, Ruby, 莉莉，阿堅，星哥，嘟嘟, Amy 姐，Simon, Lam, Joe, 莊生，Andy, 忠哥，小慧姐，Kent 哥，Maria , B哥 ， Marco」但當中竟然沒有樂小姐。雖然趙希洛都有寫明「如果我漏了誰的名字請見諒，你知我愛你們！」但連TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂小姐都冇就有點奇怪。

趙希洛多謝了超過30個單位，但就冇樂小姐份。（IG@ccandice.c）

趙希洛在《萬千星輝頒獎典禮2019》憑《金宵大廈》的何太一角奪得「最佳女配角」時，都有多謝樂小姐，而且她未開始提樂小姐的名字時，樂小姐已在台下感動得不斷拭淚，足見兩人當時關係甚好。不過近年屢傳趙希洛遭無綫冷待，《隱形戰隊》中戲分極少，慘變四線，有指她因而心淡離巢，如今趙希洛未有致謝樂小姐，難免惹來揣測。

趙希洛當年奪「最佳女配角」獎時，都有多謝樂小姐。（電視截圖）