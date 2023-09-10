關楚耀攜網紅未婚妻追星　被笑「黐合照」網民求心理陰影面積

在西九舉行的《1/X 劉德華的藝術空間》昨日（9日）結束，連日來吸引不少明星入場觀賞。包括關楚耀早前也帶同其網紅未婚妻Joann到展覽「打卡」，還成功滿足未婚妻心願與男神劉德華合照，事後Joann將3人合照分享到社交平台，並滿心興奮地留言說：「左邊天王，右邊我老公，太幸福了。去看天王劉德華入行40年首個個人藝術展，沒想過會見到華哥親自來解說展覽背後的意義，太用心了。（背景是天王親自手寫的書法）開心的星期天。」又特別Tag未婚夫，多謝對方又讓她可以集郵。惹來不少網民羨慕。

關楚耀被網民笑他似「黐合照」（小紅書@Realjoann）

網民真係創意無限（網上圖片）

不過有趣的是，網民留意到在合照中，Joann身體明顯傾向偶像那邊，而劉德華也禮貌地輕輕搭住Joann膊頭，讓關楚耀給人有如「黐合照」的感覺，有網民留言：「求關楚耀心理陰影面積」、「依張相可以p走你老公」，非常搞笑。另外，亦有網民將Joann誤以為是應屆港姐季軍王敏慈，笑指：「差點以為係王敏慈」、「我也！我還在想怎麼參加港姐結婚了還没消息的」等，當中更有人盛讚Joann超幸福又超靚，如果去選港姐，絕對係冠军。不過Joann親自回覆：「哈哈，我不會去。」

大家又覺得似唔似（小紅書圖片）

咁啱大家都鍾意韓國女團BLACKPINK（小紅書圖片）

關楚耀今年可謂人逢喜事精神爽，於無綫劇《一舞傾城》中飾演「Marco」一角被獲好評，又趁「520」這個特別日子向外界宣布求婚成功。關楚耀曾透露希望婚禮於外國舉行，而「Dream Wedding」必須要有音樂元素在內，可見他對音樂的熱誠，至於其他方面則由未婚妻主導，更笑言「Happy Wife, Happy Life」。