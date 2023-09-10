國際小姐港代表梁庭欣完勝今屆港姐　仙氣迫人網民激讚「靚咁多」

今屆港姐3甲由參選到選緊，再到當選都是非多多，年僅21歲的冠軍莊子璇，被網民狠批沒有冠軍相；亞軍王怡然則捲入父母疑在內地捲款逃到香港的風波；而季軍王敏慈就被質疑靚樣經後天加工；總之負面新聞就沒完沒了。

網民盛讚梁庭欣無論樣貌、身行都完勝今屆港姐3甲（IG@tingyanleung_/資料圖片）

與此同時，另一個選美盛事《第61屆國際小姐競選》即將於10月在日本東京舉行，並由《2023年國際小姐香港代表競選》勝出者、25歲的梁庭欣（Verna Leung）代表香港出戰，其顏值獲網民一致認可，盛讚Verna不只有樣貌、有身材，而且仙氣迫人。有網民大讚她樣子與湯唯有幾分相似；亦有網民更毫不留情表示Verna與今屆港姐相比「靚咁多」，無論樣貌、身形都完勝今屆港姐。連高海寧知道她得獎後都讚好，兼留言叫她加油。

梁庭欣將代表香港出戰即將在日本東京舉行的《第61屆國際小姐競選》（IG@tingyanleung_）

模特兒身形無得輸（IG@tingyanleung_）

泳裝一樣掂（IG@tingyanleung_）

預祝成功（IG@tingyanleung）

據資料顯示，現年25歲的Verna，本身是一位模特兒，身高5呎9吋半非常高䠷，先天優勢為她帶來不少與時裝品牌合作的機會，年初更有份到米蘭時裝周行騷。另，Verna也不乏幕前演出經驗，曾於2021年參與無綫J2節目《真．女神轉身》，與余德丞和有翻版「翻版王浩信」之稱的林俊其拍攝，清新脫俗形象為觀眾留下深刻印象。

年初到米蘭時裝周行騷（IG@tingyanleung）

梁庭欣不乏幕前經驗（電視截圖）

曾參與無綫J2節目《真．女神轉身》（電視截圖）

女神feel十足（電視截圖）

與余德丞和林俊其拍攝節目（電視截圖）

被指與湯唯有幾分相似（IG@tingyanleung）

可愛一面（IG@tingyanleung）

甜美笑容（IG@tingyanleung）