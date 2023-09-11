退選港姐與甘比出活動終打入上流社會？　曾被指背景猛結局神逆轉

日前華人置業集團行政總裁劉陳凱韻女士（甘比）出席於皇室堡舉行的「劉鑾雄慈善基金X周星馳呈獻《長江7號》15 週年慈善放映會」，並邀請香港社區組織協會的弱勢社群及協康會的自閉症兒童一同重溫星爺當年科幻經典之作《長江7號》。

在大合照上，有一位靚女站在甘比旁邊，原來是今屆的退選港姐！

有一位靚女站在甘比旁邊。（大會提供）

現年27歲的賴佩琳在港姐次輪面試現身TVB電視城門外時已吸引不少傳媒追訪，當日她身穿紫色貼身上衣及半身裙，大騷驕人身材，憑韓風靚樣成功搶鏡。本身是娛樂記者的賴佩琳曾採訪過不少明星，見慣大場面的她表現淡定。

今次與甘比出活動，看似終於打入上流社會，其實參選港姐時，有指她是國寶級鋼琴大師劉詩昆的徒弟，並由對方提名參選，因而被睇高一線。不過其後劉詩昆太太孫穎就澄清只是「指導」了兩句，飽受外界非議的她日前在社交平台發文：「一切都是美好的誤會，我不遺憾。」最終決定退選。

27歲賴佩琳（Nichole）以全身紫色現身。（葉志明攝）

有指她是國寶級鋼琴大師劉詩昆的徒弟，並由對方提名參選，因而被睇高一線，不過其後劉詩昆太太孫穎就澄清只是「指導」了兩句，（IG@lailaipeilin）

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今次與甘比出席活動，賴佩琳在社交平台上表示興奮之情，她說：「程我都在星星眼，真的好美好美好優雅 @甘比 Kimbee，今天是超開心的一天～～臨走時女神還捏了我的臉蛋。不洗臉啦！ ！」